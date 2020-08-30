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完整影片曝！新竹3歲女童遭「風箏捲上天狂甩31秒」…僅脖子擦傷

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記者陳凱力、林昱萱／新竹報導

新竹國際風箏節30日下午發生一起意外，事發當時一名年僅3歲的女童遭風箏捲上高空，從畫面中可見，女童被橘色布料纏住，在高空中甩來甩去，畫面相當驚悚。對此，醫院表示，「女童的脊椎、腦部沒有大礙，脖子被風箏劃到有擦傷」。另外，稍早完整的影片畫面也隨之曝光，場面相當駭人。

▲完整影片曝！新竹3歲女童遭「風箏捲上天狂甩31秒」…僅脖子擦傷。（圖／翻攝自網路）

▲新竹3歲女童遭捲到空中。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

這起事件發生在30日下午3時41分，事發當時女童遭風箏捲到肚子，整個人被捲到空中，畫面相當驚險，所幸經民眾、施放人協助之下，女童順利落地並無大礙。

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對此，新竹市政府產業發展處長張力可表示，第一時間由施放者透過技巧將領航下壓及接住孩子，讓孩子安全落地。目前現場活動已經暫停，未來檢討若風勢過大應暫停施放此類型風箏、增加周邊的工作人員保護民眾，而發生事件向民眾表達抱歉，團隊將會深刻追究原因及檢討。

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