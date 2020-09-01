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驚魂66hrs大事紀！高雄少女失聯行蹤曝…被保全界李宗瑞藏在夾層

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▲國一少女出新竹高鐵後失聯　媽媽急瘋「PO奇怪網友」對話協尋。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國一少女出新竹高鐵後失聯，媽媽急瘋「PO奇怪網友」對話協尋。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄一名14歲的少女8月29日搭高鐵北上新竹，孰料，搭上網友的車後卻失聯，讓家人心焦不已，決定上網協尋並報警處理。在少女失聯3天後，警方終於在新竹找到她了，正在釐清案情中。

回顧整起事件發生經過，一名母親29日晚間焦急地在臉書各大社團貼文協尋，表示自己國一升國二的女兒從高雄坐高鐵到新竹後，上了一輛車牌「7923」的TOYOTA汽車，接著便失聯了，同時她也貼上女兒與網友的對話，請大家幫忙找女兒，事件引發網友關注！

警方獲報後隨即成立專案小組調查，30日透過電信公司發現，少女的手機訊號，曾出現距離新竹80公里遠的台北市中正區，手機訊號飄忽不定，隨後出動M化車攔截訊號，31日新北警方透過車牌辨識系統「雲龍」先是攔下了可疑的盧姓男子，1日上午終於在新竹縣竹東鎮中興路一處民宅「4樓夾層」中找到少女，所幸人並無大礙，自8月29日下午2時50分起計算，少女已失聯超過66小時。

▲▼高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／記者陳以昇攝）

▲少女搭上盧男的車離開高鐵站。（圖／記者陳以昇攝）

以下為少女失聯66小時大事紀

8月29日

中午12時00分：少女向媽媽表示，要與友人到旗津去玩，在家門口搭乘計程車前往高鐵站

中午12時55分：少女搭乘高鐵前往新竹

下午14時50分：少女抵達新竹高鐵站後，向吳姓友人表示，要去討論工作的事情，要吳姓友人在高鐵前等候，獨自搭上37歲盧姓男子的車，在新北市永和區環河路下車，但吳姓友人等到晚上8時許都沒等到人，只好先返回高雄。

晚間：少女父母發現女兒失聯，媽媽在臉書各大社團PO文尋人。

8月30日

清晨4時：少女手機關機，家屬焦急報警處理

中午：少女手機訊號出現在台北市中正區水源路一帶

8月31日

清晨6時：少女手機訊號出現在台北市萬華區國興路

上午10時30分：少女手機訊號出現在新北市五股區、八里區

下午1時20分：警方查獲車號「7923」可疑車輛，車內僅有盧男一人，少女仍失聯，盧男辯稱「不認識少女」，對方只是搭他的便車。

下午：少女手機訊號出現在台北市中華路2段、古亭國中附近

傍晚：少女手機訊號出現在台北市中正區重慶南路3段、廈門街一帶

9月1日

上午8時50分：警方在竹東中興路羅男母親家中「4樓夾層」找到少女，並將少女及羅男帶回。

▲▼高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／翻攝PTT）

▲有2次性侵前科的羅姓保全被網友挖出，認為他跟少女失聯有關聯。（圖／翻攝PTT）

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