高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

記者邱中岳、陳以昇、吳奕靖、陳凱力、林昱萱／連線報導

高雄少女29日搭乘高鐵北上新竹、搭上網友的車後旋即失聯，在失聯3天後，該名少女已於1日上午8時50分，在新竹竹東中興路一處出租套房、羅男的母親家4樓裡的密室夾層被找到，而該暗房夾層就藏在天花板上，夾層僅有2坪、裡面僅有一張床、一個冰箱。對此，全台約出動200名警力尋找少女，所幸少女最後平安無事。

▲高雄少女已被尋獲。（圖／少女家屬提供）

少女在失聯3天後，行蹤一直成謎，而警方於1日上午8時50分，在羅男的丈母娘家中找到少女，警方在房屋搜了3次，逐層搜索，結果發現暗房藏在天花板上頭，事發當時少女就在4樓的密室夾層內，而目前少女已經被護送回高雄，至於羅男則被依略誘罪、妨害自由押回高雄偵辦。

▲高雄少女失聯3天找到人。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）



►快訊／高雄少女「藏在密室夾層」！「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

另外，對於尋找少女，北市動員警力82人、高雄派出20警北上、新北動用警力10多人，並利用新北市架設的HD百萬高畫素路口監錄設備，導入車牌辨識系統「雲龍」，成功地鎖定嫌疑人盧男車輛位置，順利在竹圍派出所前將他攔下。對此，全台共計200多名警力出動支援，所幸在各方的協助下，少女安全被救出。

▲盧男帶著少女的手機到處跑，誤導警方。（圖／記者陳以昇攝）

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