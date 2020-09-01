「陳時中吃美豬也無法取信消費者」　陳吉仲：要做到分流強制標示

▲陳吉仲強調所有進口豬肉都要強制標示。（圖／記者莊喬迪攝）



記者許展溢／台北報導

美豬牛明年1月開放，不少人士提到農委會主委陳吉仲2012年馬政府時期，不管寫文章或公開場合都激烈反對，為何現在當上主委就都可以了？陳吉仲今（1日）表示，當初是站在學術界角度，配套措施不做好，對台灣農業而言當然反對，未來要取信於民就要做到強制標示。

陳吉仲今早上綠色和平廣播電台接受訪問指出，當初和好幾個團體站在學術界角度，認為配套措施不做好，台灣農業才反對，對養豬的人一定要保障才可做，自己曾投書媒體，重大政策就要有完整配套措施，否則一定會受很大影響。這次是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都準備好了，第一所有進口豬肉要「強制標示」，餐廳、自助餐、便當夜市的豬肉，甚至買的肉鬆麵包都要強制標示，養豬戶才會認為有競爭力，不怕國外豬肉，且還有百億基金給畜牧業產業升級。

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▲陳吉仲否認美豬牛開放是政策突襲。（圖／記者黃克翔攝）



不過蔡政府開放美豬牛是政策突襲或政治壓力？陳吉仲表示，這些不是事實，不管美豬牛還是日本食品，都是重要經貿議題，不可能臨時決定，若去年沒先做好「風險評估」，不可能8月28日宣布，籌備工作是長期跨部會進行而決定。

至於何時被告知？陳吉仲重申，不是被告知，是各部會本來就有長期參與這部分，拍板是最近2、3星期以內，大家要看的是政府準備好了？對台灣是否正面？後續各部會針對消費者和農民會做好風險溝通，如衛福部長陳時中說他來吃，也不完全百分百取信消費者，要管理就是要做到所有資訊公開透明、分流強制標示。

▲陳吉仲說，陳時中帶頭吃美豬也無法完全百分百取信消費者。（圖／記者黃克翔攝）



只是進口豬肉大多做成加工食品，貢丸、肉鬆、水餃等會不會有美豬怎麼分辨？真的能強制標示？陳吉仲強調，議題是重大食安議題，都有風險評估，包括製成加工品，消費者吃到都沒問題，但要讓大家安心，就是要做成分有美豬也要標示來源國。