昔日反美豬！豬農之子陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

▲中華民國養豬協會召開會議，陳吉仲緊急到場滅火。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

為了因應美豬、美牛開放的方針，中華民國養豬協會邀請各縣市代表，31日在苗栗召開緊急會議，農委會主委陳吉仲也到場與會。不過，養豬協會感到相當不滿，將炮火對準陳吉仲，不該一味地配合總統的要求，若造成豬價暴跌，行政院長蘇貞昌應該負起全責。

養豬協會30日晚間臨時通知，希望各縣市養豬協會理事長31日前往苗栗頭份開會，針對美豬開放進口的事情進行商議。農委會主委陳吉仲接獲消息，也趕往現場加入會議。

會議結束後，苗栗縣養豬協會理事長陳明朝痛批，中央要求國內豬農不能使用萊克多巴胺（瘦肉精），卻允許含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，對國內豬農相當不公平，且國人的健康怎麼能訂2套標準。

▼政府開放美豬、美牛引起許多爭議。（資料照／記者李毓康攝）



養豬協會指出，政府發布決議前，完全沒有找豬農溝通，陳吉仲身為農委會主委，應該與豬農站在相同立場，而非只會配合蔡英文的要求，若這次的政策造成國內豬價下跌，行政院長蘇貞昌應該負起全責。

對此，陳吉仲回應，希望養豬協會能夠蒐集各地豬農意見，農委會將進行彙整，來商討應對方式，包含通路販售、產業升級、百億養豬基金等疑問，後續會再召開公聽會，邀請相關單位一起研議、溝通。

事實上，陳吉仲出生農家，父母以養豬維生，從小就培養對農業的深厚情感，先前國民黨研議開放含有萊克多巴胺豬肉進口時，他也站出來反對，與如今的立場似乎有所出入。

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