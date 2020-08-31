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曾說不因政治考量開放進口！黃子哲籲陳時中「像個男子漢立即下台」

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▲▼ 文傳會副主委黃子哲出席國民黨美豬議題記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲 。（圖／記者張一中攝）

記者邱茀濱／綜合報導

政府開放美豬、美牛的政策，讓各界吵得沸沸揚揚。衛福部長陳時中今（31）日親上火線說明，這個決定換得「一個台灣在國際上的地位」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，陳時中作為台灣食安的把關者，竟然可以為了護航美豬美牛的開放政策，打臉自己過去的說法與承諾，因此呼籲部長「像個男子漢」，立即依約辭職下台負責。

針對陳時中在周玉蔻電台節目上，回應開放美豬、美牛的相關議題，黃子哲晚間在臉書撰文稱，陳時中在2017年4月剛上任時，被問到美豬的議題時表示「不能因政治考量開放進口，衛福部有這個腰桿子、也挺得起來」、「台灣的標準，一定比國際嚴格，捍衛不成絕不戀棧，賭上烏紗帽也在所不惜。」

▲▼黃子哲翻閱過去的報導發現，陳時中曾在2017年說捍衛不成就下台。（圖／翻攝黃子哲臉書）

▲黃子哲翻閱過去的報導發現，陳時中曾在2017年說捍衛不成就下台。（圖／翻攝黃子哲臉書）

黃子哲續指，然而陳時中作為台灣食安的把關者，竟可以為了護航美豬美牛的開放政策，打臉自己過去的說法與承諾。他強調，連陳時中都認為開放進口是「政治決定」，加上開放的標準也沒比國際嚴格，顯然陳時中並沒有挺起腰桿，也沒有捍衛成功，「陳時中應該遵守3年前自己的承諾，摘下烏紗帽，下台一鞠躬了。」

「開放美牛與提升台灣的國際地位根本無關，國人的食安與養豬產業的生存發展更不是小事，而是天大地大的重要議題。」黃子哲強調，陳時中的硬拗與護航，最後恐怕把自己在防疫的成績與光環，一步一步的陪葬進去並消耗殆盡。

▲▼陳時中上《周玉蔻嗆新聞》。（圖／記者李毓康攝）

▲針對美豬、美牛議題，陳時中上火線說明。（圖／記者李毓康攝）

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