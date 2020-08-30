8/31早上9點四大超商開放登記！60萬份紙本藝FUN券準備好了

▲「藝FUN券2.0」8月31日早上9點開放登記。（圖／記者林育綾攝）

記者黃士原／台北報導

與四大超商合作的第二波「藝FUN券2.0」8月31日早上9點開放登記，只要符合登記資格的三大群體帶著健保卡，到超商事務機登記到完成就能等候抽籤，預計9月8日公開抽出60萬名幸運的「紙本藝FUN券」得主。登記時間9月6日晚上9點截止。

文化部也提醒大家到超商事務機登記步驟，先是找到超商事務機→插入健保卡→填入聯繫資料→領取小白單→登記完成等候抽籤。聯繫資料填本人或聯絡人都可以，手機號碼、電子信箱擇一即可，記得小白單要妥善保留，以利查詢登記結果、抽籤結果及消費記錄。

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▲「紙本藝FUN券」登記要記得帶健保卡（圖／記者林育綾攝）

藝FUN券2.0的登記資格必須為前次未抽中「數位藝FUN券」，且符合「44年12月31日（含）以前出生之65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年、或領有身心障礙證明」三者之一者。

文化部指出，「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份同樣也是600元，合計發行3.6億元。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。