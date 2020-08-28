　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

等了17年！臺灣首座可容6千人表演場館　北部流行音樂中心開幕

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲北部流行音樂中心開幕，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及文化部長李永得都親自到場，見證臺灣流行音樂產業歷史性的一刻。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

AR擴增實境搭配虛擬樂團演出，展現科技感十足的舞臺效果，音樂人久等了！從選址、規劃設計、動工興建，耗時17年打造的北部流行音樂中心終於正式開幕，象徵臺灣流行音樂即將重新啟動，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、臺北市長柯文哲及北流董事長黃韻玲都親自到場，見證臺灣流行音樂產業歷史性的一刻。

▲▼等了17年！首座可納6000人表演場館 北部流行音樂中心開幕 。（圖／記者陳家豪攝）
▲北流開幕式大玩AR互動科技，展現未來感十足的舞台效果。（圖／記者陳家豪攝）

總統蔡英文致詞時笑稱，「我不會唱歌也不會跳舞，但是我喜歡聽流行音樂，這也算音樂人吧！」引起全場鼓掌大笑，主持人黃子佼也認同表示「愛樂人都是音樂人。」接著她又強調，從PUB、LIVE HOUSE到小巨蛋中間，其實臺灣少了中型場館，在很多人的努力之下，今天見證了亞洲第一座由國家出資興建的流行音樂中心開幕，中央政府前後一共編列了60億元的預算來支持，「這也是中央和地方共同合作，投資臺北建設地方的典範」，期待在民主自由的臺灣，流行音樂會在政府支持下蓬勃發展。另外她更呼籲，「有抽到藝FUN券且還沒有使用，或還沒有用完，可以用藝FUN券買票進場，好好的享受臺灣流行音樂的魅力」。

▲▼等了17年！首座可納6000人表演場館 北部流行音樂中心開幕 。（圖／記者陳家豪攝）
▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、臺北市長柯文哲及北流董事長黃韻玲共同啟動北部流行音樂中心。（圖／記者陳家豪攝）

「文化是一個國家的靈魂、國家的根。」行政院長蘇貞昌致詞提到，文化部預算這幾年來快速成長，從2016年的200億到現在400多億，用國家資源讓文化大力推展，而北流計畫在2006年拍板時，「行政院長正好是我，我不敢居功，今天能躬逢其盛，何其榮幸。」他也認為，臺灣音樂人從LIVE HOUSE的幾百人到2000、3000人場地後，接下來就是1萬5千人、天王級才用得上的小巨蛋，現在有了場地適中的北流中心，他表示，「這不是中途之家，而是給需要再一步施展的音樂人很好的動力」，相信在董事長黃韻玲率領的團隊，以及所有音樂人的努力下，臺灣的流行音樂產業將獲得最好的展望與未來。

▲北部流行音樂中心。（圖／文化部提供）
▲北部流行音樂中心是臺灣首座可容納6000人的流行音樂專屬表演場館。（圖／文化部提供）

考量歌手及樂團養成之實務需求，北部流行音樂中心是臺灣首座可容納6000人的流行音樂專屬表演場館，不但能作為歌手及樂團站上臺北小巨蛋前的舞台，也將成為臺灣流行音樂人才訓練的重要場域。文化部長李永得致詞指出，「北部流行音樂中心開幕最大的意義，是為臺灣流行音樂產業帶來一部最新、最現代、最科技化的引擎。」他也感謝歷任文建會主委、文化部長、臺北市長及音樂等各界人士投入，一棒接一棒的努力，才有現在的成果，而蔡總統和蘇院長兩人親臨開幕現場，更為這部引擎添加無限的能源，相信自此之後，臺灣流行音樂產業的發展可以走得更快、更廣、更高、更永久。

▲▼等了17年！首座可納6000人表演場館 北部流行音樂中心開幕 。（圖／記者陳家豪攝）
▲北部流行音樂中心由表演廳、文化館和產業區三大場館組成。（圖／文化部提供）

除了北部流行音樂中心，同屬新十大建設重點項目的南部「海洋文化及流行音樂中心」也預計於109年完工開幕，南北「雙引擎」陸續啟動，可望讓臺灣一躍成為亞洲流行音樂新地標。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
藏鏡人買凶襲館長6疑點曝！無業男神準開槍秒自首
加油70元「給1千卻找830」！店員主動問一句...騎車妹怒
網紅力挺館長…怒轟：這年頭是怎樣？曝槍擊內幕不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

內部曝光！北部流行音樂中心9/5啟用...「彩色山脈」夜間超美

快訊／北部流行音樂中心開幕　蔡英文感謝歷任台北市長：增資建設的典範

北流開幕！高嘉瑜樂開懷「想唱三天三夜」　網嚇壞：南港胖虎塊逃！

快訊／蔡英文、柯文哲同台零互動　流行音樂中心「名稱」兩人各自表述

「紙本藝FUN券」分流申請看這裡！「無障礙官網」上線8/31開放註冊

夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手

特殊色來了！屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩，一片平均6-10元

樂天Kobo感謝祭　限時10天全站書籍通通69折

等了17年！臺灣首座可容6千人表演場館　北部流行音樂中心開幕

藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手

特殊色來了！屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩，一片平均6-10元

樂天Kobo感謝祭　限時10天全站書籍通通69折

等了17年！臺灣首座可容6千人表演場館　北部流行音樂中心開幕

藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

購物台開賣堅果補給隨行包買千送千　消費滿件再送口罩1盒

對環境友善、人類無害！淨毒五郎創辦人鄭伊伶堅持打造「減塑」清潔用品

消費金額破70億！超狂台中購物節進入倒數　東森購物最後一波再加碼

美味升級！長堡車週末現身台北街頭　拍照就免費吃長堡

選對「麵條」料理苦手變神手！質感主廚MASA教你輕鬆做和風洋食

不斷更新／統一新洋投泰迪開箱　1局樂天0比0統一

林牧潔買名錶寵女兒　雙胞胎兒子靠老公傳承

中職／洪總買2號小球吊飾　老婆覺得很好看：笑怕沒人買

登山隊爬中雪山1人墜50米山谷！命大手肘骨折　直升機救援受阻...傷患移地再吊掛

藏鏡人買凶伏襲館長6大疑點曝！無業男神準開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

美豬牛元旦開放　專家解析「萊克多巴胺」風險：望公佈風險評估報告

聯合國大會9/15開議　外交部促請友邦為我國發聲

張克帆與「小29歲嫩妹」共遊宜蘭　女方身份曝光！

大陸學者評安倍閃辭：不只是健康原因

資料一直出錯！文化大學遭教育部懲處　境外生回台申請全部暫停

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

消費熱門新聞

TOYOTA進駐蝦皮　打開線上購車大門

Amelie’s Bagel製程大公開

超商最新集點巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒超欠搶

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

中元普渡吃出健康好運首推吉利果

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

萊爾富開賣虱目魚！全台1400家門市可買

屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

13款兒童口罩懶人包　開賣通路一次看

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

巧克力＋月餅迸出新驚喜！GODIVA打造絕美中秋禮盒

全聯首創「芋頭風味生吐司」

全聯中元節衝刺限時5天破盤價！

更多熱門

相關新聞

快訊／總統府：蔡英文盼望安倍晉三靜養身體

快訊／總統府：蔡英文盼望安倍晉三靜養身體

日本首相安倍晉三28日因為健康因素，「決定暫時放下職務休養身體」爾後將會努力調養身體，恢復健康後再繼續為人民服務。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文感謝安倍長年來對於我國的堅定支持，以及對於推進台日關係的貢獻，她也由衷盼望安倍首相能夠靜養身體，早日恢復健康

台中捷運高鐵台中站入口意象揭幕

台中捷運高鐵台中站入口意象揭幕

蔡英文：台灣豬肉可以賣到全世界

蔡英文：台灣豬肉可以賣到全世界

蔡英文宣布開放美豬美牛　民進黨立委王美惠：說沒人反對是騙人的

蔡英文宣布開放美豬美牛　民進黨立委王美惠：說沒人反對是騙人的

快訊／蔡英文曝開放美豬「時機點」　跟美國大選沒關係　

快訊／蔡英文曝開放美豬「時機點」　跟美國大選沒關係　

關鍵字：

文化部北部流行音樂中心台北流行音樂中心蔡英文蘇貞昌柯文哲李永得藝FUN券

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

更多

最夯影音

更多
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面