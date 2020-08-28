等了17年！臺灣首座可容6千人表演場館　北部流行音樂中心開幕

▲北部流行音樂中心開幕，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及文化部長李永得都親自到場，見證臺灣流行音樂產業歷史性的一刻。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

AR擴增實境搭配虛擬樂團演出，展現科技感十足的舞臺效果，音樂人久等了！從選址、規劃設計、動工興建，耗時17年打造的北部流行音樂中心終於正式開幕，象徵臺灣流行音樂即將重新啟動，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、臺北市長柯文哲及北流董事長黃韻玲都親自到場，見證臺灣流行音樂產業歷史性的一刻。



▲北流開幕式大玩AR互動科技，展現未來感十足的舞台效果。（圖／記者陳家豪攝）

總統蔡英文致詞時笑稱，「我不會唱歌也不會跳舞，但是我喜歡聽流行音樂，這也算音樂人吧！」引起全場鼓掌大笑，主持人黃子佼也認同表示「愛樂人都是音樂人。」接著她又強調，從PUB、LIVE HOUSE到小巨蛋中間，其實臺灣少了中型場館，在很多人的努力之下，今天見證了亞洲第一座由國家出資興建的流行音樂中心開幕，中央政府前後一共編列了60億元的預算來支持，「這也是中央和地方共同合作，投資臺北建設地方的典範」，期待在民主自由的臺灣，流行音樂會在政府支持下蓬勃發展。另外她更呼籲，「有抽到藝FUN券且還沒有使用，或還沒有用完，可以用藝FUN券買票進場，好好的享受臺灣流行音樂的魅力」。



▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、臺北市長柯文哲及北流董事長黃韻玲共同啟動北部流行音樂中心。（圖／記者陳家豪攝）

「文化是一個國家的靈魂、國家的根。」行政院長蘇貞昌致詞提到，文化部預算這幾年來快速成長，從2016年的200億到現在400多億，用國家資源讓文化大力推展，而北流計畫在2006年拍板時，「行政院長正好是我，我不敢居功，今天能躬逢其盛，何其榮幸。」他也認為，臺灣音樂人從LIVE HOUSE的幾百人到2000、3000人場地後，接下來就是1萬5千人、天王級才用得上的小巨蛋，現在有了場地適中的北流中心，他表示，「這不是中途之家，而是給需要再一步施展的音樂人很好的動力」，相信在董事長黃韻玲率領的團隊，以及所有音樂人的努力下，臺灣的流行音樂產業將獲得最好的展望與未來。



▲北部流行音樂中心是臺灣首座可容納6000人的流行音樂專屬表演場館。（圖／文化部提供）

考量歌手及樂團養成之實務需求，北部流行音樂中心是臺灣首座可容納6000人的流行音樂專屬表演場館，不但能作為歌手及樂團站上臺北小巨蛋前的舞台，也將成為臺灣流行音樂人才訓練的重要場域。文化部長李永得致詞指出，「北部流行音樂中心開幕最大的意義，是為臺灣流行音樂產業帶來一部最新、最現代、最科技化的引擎。」他也感謝歷任文建會主委、文化部長、臺北市長及音樂等各界人士投入，一棒接一棒的努力，才有現在的成果，而蔡總統和蘇院長兩人親臨開幕現場，更為這部引擎添加無限的能源，相信自此之後，臺灣流行音樂產業的發展可以走得更快、更廣、更高、更永久。



▲北部流行音樂中心由表演廳、文化館和產業區三大場館組成。（圖／文化部提供）

除了北部流行音樂中心，同屬新十大建設重點項目的南部「海洋文化及流行音樂中心」也預計於109年完工開幕，南北「雙引擎」陸續啟動，可望讓臺灣一躍成為亞洲流行音樂新地標。