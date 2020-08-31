「紙本藝FUN券」今開放註冊！9/6前四大超商、官網申請方法看這裡

▲文化部「紙本藝FUN券」於今（31）日至9月6日開放申請（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部「紙本藝FUN券」於今（31）日上午9時起至9月6日晚間9時開放申請，凡第一波數位藝FUN券未中獎且符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一，即可於「四大超商」或「紙本藝FUN券無障礙官網」以健保卡申請，並於9/8抽出60萬名幸運民眾，獲得每份600元紙本藝FUN券，可用於書店、藝文場所、電影院等。

請繼續往下閱讀...

▲「紙本藝FUN券」在8/31-9/6期間開放註冊。（圖／文化部）

此波「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份600元，合計發行3.6億元，凡符合三項資格之一，可在8月31日至9月6日期間，每日上午9點至晚上9點，憑健保卡至四大超商（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富）事務機台申請登記；或自備讀卡機以及健保卡，至「紙本藝FUN券無障礙網站」，在9月6日晚間9點前不受時間限制登記。

考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此與「數位藝FUN券」最大的不同是，登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。

文化部將於9月8日公開抽出幸運得主，獲得「紙本藝FUN券」者，可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。文化部特別說明，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自今年9月9日起至明（110）年2月28日止，逾期即失效。

重要時程

「四大超商」抽籤登記時間：8/31-9/6 每天早上9:00至晚上9:00



「網頁註冊」抽籤登記時間：8/31早上9:00起至9/6晚上9:00止（期間24小時皆可註冊）

抽籤直播：9/8 中午12:00

領券時間：2020/9/9 - 2021/2/28 每天早上9:00至晚上9:00



使用時間：2020/9/9 早上9:00起 至2021/2/28 晚上11:59止

抽籤登記資格

須為第一波「藝FUN券」未中籤者，且符合以下條件其中之一。

1.18歲以下（民國91年1月1日以後出生）。

2.65歲以上（民國44年12月31日以前出生）。

3.身心障礙朋友（註冊當下已領有有效之身障證明）。

兩種登記方式



四大超商：憑健保卡至7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大超商的事務機台，用「5個步驟」輕鬆完成登記。

►步驟1：點選首頁「藝FUN券」按鈕。

►步驟2：「閱讀同意個資蒐集」勾選同意，點按下一步。

►步驟3：插入健保卡

►步驟4：輸入聯繫基本資料，手機號碼或電子郵件擇一輸入。（考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此登記時輸入的聯繫資訊，可用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。）

►步驟5：核對資料明細，按「確定」列印小白單，白單上有登記識別碼，請妥善保存以利後續查詢。



無障礙網頁註冊

網址：https://artsfungo2.moc.gov.tw/





►請自備讀卡機和健保卡，至「紙本藝FUN券無障礙活動網站」登記。



►網頁登記前，請先完成健保卡註冊，以取得健保卡註冊密碼。



►健保卡註冊密碼申請方式：使用「行動電話認證」申請，或點選進入「健保卡網路服務註冊」網頁。

紙本藝FUN券客服專線：02-7745-7979

「紙本藝FUN券」懶人包！10張圖一次看懂如何申請與使用



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來