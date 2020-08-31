海基會邀陸配參訪六堆園區　認識客家文化

▲陸配姊妹彩繪小油紙傘，親手體驗客家風情。（圖／海基會提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

海基會31日與客委會、客家文化發展中心共同舉辦「關懷兩岸婚姻親子」活動，邀請高雄、屏東陸配及家人共80多人參訪六堆客家文化園區，深入認識客家文化。

海基會表示，為了讓陸配姊妹及子女進一步領略客家文化，客家文化發展中心規劃精彩豐富的課程，在導覽老師詳細的解說之下，每個人發揮巧手與創意，製作了獨一無二的「笠嬤鑰匙圈」，深具紀念意義。

花木蘭文化產業發展協會理事長宋怡蕙表示，很多陸配姊妹來自福建、廣東，和客家文化有些淵源，嫁到傳統客家聚落的美濃，算是一種特別的緣分，透過這次活動更加深入了解客家傳統生活形態，收穫非常豐富。

▼陸配姊妹發揮巧手與創意，製作「笠嬤鑰匙圈」。（圖／海基會提供）



海基會副秘書長蔡孟君在活動致詞時表示，感謝陸配姊妹們踴躍參加海基會的活動，不但見到許多熟識的老朋友，也能夠認識更多新朋友，感謝大家長期以來的支持，未來海基會將繼續規劃更多元豐富的活動，帶給大家美好的體驗。

客家文化發展中心何金樑主任表示，去年在苗栗銅鑼客家文化園區與海基會合辦活動，非常受到歡迎，今年再度來到屏東六堆，不但讓大家更進一步認識客家文化，也顯現了台灣多元族群相互融合的特色。

來自湖北的徐女士說，她的先生是客家人，但是嫁來台灣以後，卻沒有機會深入了解客家文化，參加這次活動感覺意義非凡，希望未來能有機會安排更多元的活動，讓新住民跟下一代更加了解台灣這塊土地，也能夠為傳承文化貢獻心力。