任內遇ECFA十年大限　海基會代董事長許勝雄：現在看起來還好

▲海基會代理董事長許勝雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

海基會28日下午舉行董監事臨時會議，由代理董事長許勝雄首次主持，他在會前受訪時坦言，兩岸的外部環境存在一些變化，但兩岸都會去思考，如何維繫過去交流累計的成果與效益，海基會在政策推動上，「大概不會有太大的‌‌變化。」至於是否擔憂ECFA十年大限到期，陸方片面終止？許勝雄說，「現在看起來還好。」

海基會28日下午召開第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，補選懸缺的董監事職務和確認由前總統辦公室主任詹志宏，接任海基會副董事長兼秘書長，這是許勝雄於8月6日受總統蔡英文之託，正式代理海基會董事長後首次主持。

▲海基會8月28日舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，會議由代理董事長許勝雄主持。（圖／記者湯興漢攝）

許勝雄在會前受訪時坦言，兩岸外部的環境、條件變化確實存在，但兩岸雙方應都會去思考，如何維繫過去所累積的成果和效益，「兩岸如果是一個和平穩定的方向在發展，我想對兩岸的人民的福祉‌‌，也是一個比較正確的運作。」

至於《兩岸經濟合作協議》（ECFA）的《架構協議》，到2020年9月將屆滿10年，外界擔憂陸方可能因兩岸關係緊張，片面提出終止。許勝雄認為，「現在看起來還好」，因為條例本身規定在沒有提出終止的時候，還是繼續生效的，且兩岸人民、產業的互動已經具備相當的價值和意義，「我想目前看起來還好。」

另對於外界關注的代理董事長3個月任期問題，許勝雄指出，「我就是在‌‌新的董事長招聘以前，暫時代理」，至於任期會否延長，他說 「‌‌沒有，我答應就是三個月。」

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