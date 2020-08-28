接海基會秘書長　詹志宏：時機成熟時隨時執行任務

▲海基會副董事長兼秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

長期隨總統蔡英文處理兩岸事務，前總統辦公室主任詹志宏今（28日）起，正式接任海基會副董事長兼秘書長一職。他表示，海基會成立30年來，儘管兩岸關係起起伏伏，「然而，海基會與大陸海協會在雙方政府的授權和委託之下，持續扮演著中介的角色。」強調在時機成熟時，海基會隨時可以執行協商任務。

海基會前副董事長兼秘書長姚人多6月去職、董事長李大維8月初接任總統府秘書長後，海基會董事長一職於8月6日確定由金仁寶集團董事長許勝雄代理，為期3個月，爾後將另覓人選，至於副董事長兼秘書長一職，在海基會28日下午召開第10屆董監事會第1次臨時聯席會議上，拍板定案。

▲海基會8月28日舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，由代理董事長許勝雄主持。（圖／記者湯興漢攝）

詹志宏首先回顧，他在2006年離開共同工作了8年的海基會團隊，時隔14年之後，再度回到海基會，「這是難得的緣份。」對於此次回鍋，他表示這是榮幸，也是責任。

詹志宏進一步說明，海基會受託辦理的會務，可以歸納為｢服務｣與｢協商｣兩大職能，就服務職能上，可以說是全年無休，去年提供兩岸人民的各類服務案件，達33.9萬多件，平均一天達一千多件。

至於外界關注｢協商｣職能，詹志宏說，海基會曾經在我方的談判團隊中，扮演著重要的角色，也有完整的經驗與紀錄。但他也坦言，兩岸在還沒有恢復協商之前，海基會要做的，就是把過去的經驗，有系統的整理好，相關同仁也做好必要的準備，｢在時機成熟時，海基會隨時可以接受授權，參與我方的團隊，執行任務。｣

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