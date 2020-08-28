　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

接海基會秘書長　詹志宏：時機成熟時隨時執行任務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼海基會副董事長兼秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）

▲海基會副董事長兼秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

長期隨總統蔡英文處理兩岸事務，前總統辦公室主任詹志宏今（28日）起，正式接任海基會副董事長兼秘書長一職。他表示，海基會成立30年來，儘管兩岸關係起起伏伏，「然而，海基會與大陸海協會在雙方政府的授權和委託之下，持續扮演著中介的角色。」強調在時機成熟時，海基會隨時可以執行協商任務。

海基會前副董事長兼秘書長姚人多6月去職、董事長李大維8月初接任總統府秘書長後，海基會董事長一職於8月6日確定由金仁寶集團董事長許勝雄代理，為期3個月，爾後將另覓人選，至於副董事長兼秘書長一職，在海基會28日下午召開第10屆董監事會第1次臨時聯席會議上，拍板定案。

▲▼海基會8/28舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，會議由代理董事長許勝雄主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲海基會8月28日舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，由代理董事長許勝雄主持。（圖／記者湯興漢攝）

詹志宏首先回顧，他在2006年離開共同工作了8年的海基會團隊，時隔14年之後，再度回到海基會，「這是難得的緣份。」對於此次回鍋，他表示這是榮幸，也是責任。

詹志宏進一步說明，海基會受託辦理的會務，可以歸納為｢服務｣與｢協商｣兩大職能，就服務職能上，可以說是全年無休，去年提供兩岸人民的各類服務案件，達33.9萬多件，平均一天達一千多件。

至於外界關注｢協商｣職能，詹志宏說，海基會曾經在我方的談判團隊中，扮演著重要的角色，也有完整的經驗與紀錄。但他也坦言，兩岸在還沒有恢復協商之前，海基會要做的，就是把過去的經驗，有系統的整理好，相關同仁也做好必要的準備，｢在時機成熟時，海基會隨時可以接受授權，參與我方的團隊，執行任務。｣

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

►我該答應女友嗎？

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
藏鏡人買凶襲館長6疑點曝！無業男神準開槍秒自首
加油70元「給1千卻找830」！店員主動問一句...騎車妹怒
網紅力挺館長…怒轟：這年頭是怎樣？曝槍擊內幕不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

接海基會秘書長　詹志宏：時機成熟時隨時執行任務

安倍晉三健康因素請辭　陸外交部：日本內部事務「不評論」

任內遇ECFA十年大限　海基會代董事長許勝雄：現在看來還好

孕婦「脫裙撩衣」做超音波！醫生放男病患入內看光光…超瞎解釋惹網怒

21歲男微信被封「衝去公司頂樓跳下」　哥怨：一條人命63萬太少！

「吃剩飯」鋼鐵壯男失明、癱瘓！吃這5種隔夜菜=殘害身體…阿公下場也超慘

被捕只是「時間問題」　黃之鋒：已做好隨時被送中準備！

「港獨」李宇軒偷渡台灣尋庇護　12人遭廣東海警攔截

陸「天問一號」探測器36天飛行1億公里！　預計明年4/23降落火星

10秒15刀！36歲女餐廳低頭吃麵慘遭「砍頭」…兇手淡定走回車上離去

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

接海基會秘書長　詹志宏：時機成熟時隨時執行任務

安倍晉三健康因素請辭　陸外交部：日本內部事務「不評論」

任內遇ECFA十年大限　海基會代董事長許勝雄：現在看來還好

孕婦「脫裙撩衣」做超音波！醫生放男病患入內看光光…超瞎解釋惹網怒

21歲男微信被封「衝去公司頂樓跳下」　哥怨：一條人命63萬太少！

「吃剩飯」鋼鐵壯男失明、癱瘓！吃這5種隔夜菜=殘害身體…阿公下場也超慘

被捕只是「時間問題」　黃之鋒：已做好隨時被送中準備！

「港獨」李宇軒偷渡台灣尋庇護　12人遭廣東海警攔截

陸「天問一號」探測器36天飛行1億公里！　預計明年4/23降落火星

10秒15刀！36歲女餐廳低頭吃麵慘遭「砍頭」…兇手淡定走回車上離去

23歲劉男秒投案！律師點明「構成自首」2關鍵　只知其一得減刑：直播也沒用

不斷更新／統一新洋投泰迪開箱　1局樂天0比0統一

林牧潔買名錶寵女兒　雙胞胎兒子靠老公傳承

中職／洪總買2號小球吊飾　老婆覺得很好看：笑怕沒人買

登山隊爬中雪山1人墜50米山谷！命大手肘骨折　直升機救援受阻...傷患移地再吊掛

藏鏡人買凶伏襲館長6大疑點曝！無業男神準開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

美豬牛元旦開放　專家解析「萊克多巴胺」風險：望公佈風險評估報告

聯合國大會9/15開議　外交部促請友邦為我國發聲

張克帆與「小29歲嫩妹」共遊宜蘭　女方身份曝光！

大陸學者評安倍閃辭：不只是健康原因

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

翁撿「血色雞蛋」　專家一看秒開7位數天價

吃剩飯鋼鐵男失明、癱瘓！5種隔夜菜吃了恐沒命

匪徒脅200萬贖金　她「殺價成功」結局笑爆

《八佰》票房破12億！ 影評人觀後感..陸熱血、台尷尬

36歲女低頭吃麵慘遭砍頭！兇手淡定離去

課本裡消失的歷史！ 陸00、90後看《八佰》..見國旗升起驚呆

女兒死妻子才可以解脫！他對準心臟捅死病女

北斗新一代定位晶片　陸稱世界一流

美軍「馬斯廷」艦闖西沙　解放軍警告驅離

美封殺微信！陸外交部嗆：不用蘋果手機了

《八佰》7億造景+10位影帝、影后 陸網友：看到起雞皮疙搭

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

聞到奇怪腥味！　獨居女抬頭驚見「紅色血水」天花板滴下

孕婦脫裙撩衣做超音波！醫生竟放男病患入內

更多熱門

相關新聞

ECFA十年大限　許勝雄：看起來還好

ECFA十年大限　許勝雄：看起來還好

海基會28日舉行董監事臨時會議，由代理董事長許勝雄主持，他在會前受訪時坦言，兩岸的外部環境存在一些變化，但兩岸都會去思考，如何維繫過去交流累計的成果與效益，海基會在政策推動上，「大概不會有太大的‌‌變化。」至於是否擔憂ECFA十年大限到期，陸方片面終止？許勝雄說，「現在看起來還好。」

小英忘了歷史教訓？

小英忘了歷史教訓？

吳釗燮投書丹麥媒體　陸使館批評

吳釗燮投書丹麥媒體　陸使館批評

陸黨媒：九二共識不容否認

陸黨媒：九二共識不容否認

蔡英文：擔心兩岸擦槍走火爆衝突

蔡英文：擔心兩岸擦槍走火爆衝突

關鍵字：

詹志宏海基會秘書長許勝雄兩岸海協會兩岸關係

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

更多

最夯影音

更多
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面