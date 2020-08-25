團聚陸配、大明何時返台　陸委會：有序鬆綁是既定方向

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

針對陸生、小明陸續開放後，仍有持團聚證陸配及部分「大明」滯留大陸，以至台商徐正文今天選在七夕，再次率10名案例請願。對此，陸委會回應稱，本會已會同相關機關研議方案，配合指揮中心在兼顧疫情防控的情形下，讓渠等能陸續順利回台，如有確定方案，會進一步對外說明。

陸委會表示，有關團聚陸配及陸籍子女返台問題，本會相當重視，經疫情指揮中心與相關機關會商，在兼顧疫情防控的情形，並基於弱小優先原則及考量各級學校開學日期，我們已陸續放寬在台就學的陸籍子女，都可返台。

▲台商徐正文25日舉行「七夕情人節，可以讓我們回家嗎？蔡總統！蘇院長！」記者會，呼籲政府給團聚陸配和小明來台。（圖／記者陳政錄攝）

因此對於其餘未就學的陸籍子女及團聚陸配後續返台事宜，陸委會說，在逐步調整、安全防控的原則下，「有序鬆綁各領域措施，是既定的政策方向。」本會已會同相關機關研議方案，配合指揮中心在兼顧疫情防控的情形下，讓渠等能陸續順利回台，如有確定方案，會進一步對外說明。

受新冠肺炎疫情影響，政府自1月底開始陸續宣布境管措施，包括限制持團聚證陸配、陸生、陸籍陸配子女（小明）來台，後隨疫情趨緩，應屆畢業陸生、0到6歲小明和境外生（含小明）陸續開放。

以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台需要，所以多透過申請團聚簽證來台之陸籍配偶。

徐正文表示，往常年均6000名新婚陸配來台，但疫情爆發後，目前僅600名新婚陸配成功申請團聚入台，目前尚有2000多對兩岸婚配的大陸伴侶，無法來台與親友相聚，相比陸續開放的小明、陸生，成為被忽視的一群，且現在不只持團聚證無法來台，簽證申辦也暫停，讓他們不知道如何是好。

他補充，上海還有一位「大明」的案例，是劉姓台商的小孩於高三轉學台灣，開始辦理入籍，不料今年初到大陸處理證件後，一直未能返台，連即將進入第二階段的大學入學申請都無法完成，變成所謂的「無學籍者」，不知該如何是好。

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