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好客廚房˙傳承客家飲食文化　饒慶鈴帶展廚藝「薑絲炒大腸」

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台東縣長饒慶鈴展現廚藝，煮出美味可口的「薑絲炒大腸」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣長饒慶鈴展現廚藝，煮出美味可口的「薑絲炒大腸」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市公所為讓客家子孫了解祖先們的生活智慧，29日上午特別舉行「好客廚房˙美食傳香」活動，讓市民朋友了解到客家人節儉堅毅的特質，及獨特的客家飲食文化特色；張國洲市長夫人張淑玲及台東縣長饒慶鈴展現廚藝，煮出美味可口的「福菜炒肉片」與「薑絲炒大腸」讓大家共食。

張國洲表示，客家之美美在人情，而文化是代代相傳，今天看見老中青到齊，體驗客家的搓湯圓，及了解客家菜「四炆四炒」的內涵，讓客家菜不是只有飲食，更有勤儉持家的優良傳統。

饒慶鈴指出，台東市是台東縣客家人口最多的地方，縣府每年舉辦客家「收冬季」活動，台東市多年來辦理的客家活動非常用心，今年活動從美食為切入點，更能讓很多小朋友能夠參與，傳成客家美食文化。

大會安排張國洲夫婦與饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華兩組人馬，進行「福菜炒肉片」與「薑絲炒大腸」客家名菜料理，張國洲市長與吳秀華議長當助手，切起菜來非常有架勢，擔任主廚的張淑玲夫人與饒慶鈴縣長炒菜慈芬熟練，饒慶玲還會甩鍋，展現出兩人的廚藝是真的會煮喔！2道菜完成後，試吃的人士都說好吃。

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▲張國洲市長夫人張淑玲展現廚藝，煮出美味可口的「福菜炒肉片」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲張國洲市長夫人張淑玲展現廚藝，煮出美味可口的「福菜炒肉片」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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