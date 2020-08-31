「第一堂課就摟腰索吻」　音樂老師控國樂大師性騷結局逆轉

▲音樂老師指控國樂大師性騷擾，但事證不足，檢察官處分不起訴。（示意圖與本案無關／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

1名從上海移民來台的國樂大師，被1名國小音樂老師指控，涉嫌在1對1指導國樂時，一直藉故摸她的身體，還摟腰、抱住她的臉企圖親吻，音樂老師當下氣憤推開表示「我要回家」，事後提告性騷擾，國樂大師到案否認踰矩，因為提告的音樂老師2度傳喚沒出庭，檢警查無相關監視器等事證，台北地檢署31日處分不起訴。

被指控性騷擾的這名國樂大師，不只在華人界頗負盛名，辦過多場獨奏會，還曾為各國政要進行表演，近年移民台灣後，曾在大學擔任客座教授。而本件提告的音樂老師本身已在國小任教，因為仰慕國樂大師已久，透過友人層層介紹，終於聯繫上大師，獲得大師首肯，親自1對1授課。

▲音樂老師提告聲稱被大師摟腰索吻。（示意圖與本案無關／Pakutaso）

但是音樂老師指控，日前她首次到大師家中求教時，因為雙方是第1次見面，所以客氣地先坐下介紹彼此，沒想到大師卻在閒聊時，伸出手摸她的頭，還順勢摸她的背、輕摟她的腰，最後抱著她的臉靠近自己，企圖親吻，音樂老師馬上把大師推開，起身離開，反覆思考後決定提告。

大師否認對音樂老師有踰矩行為，表示當天有正常上完課，音樂老師離開時也無異狀，而提告的音樂老師經檢警2度傳喚，都以學校正在考試等理由不到案說明，辦案人員試圖調閱大師住處監視器畫面，釐清音樂老師進出社區時間與神色，但因超過保存期限，檔案已被新的畫面覆蓋，檢察官最後在除了音樂老師指控外，查無相關佐證的情形下，以罪嫌不足等理由，處分不起訴這名國樂大師。

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