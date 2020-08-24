女高中生賣場遭性騷！男同學「飛踹」攔人送警局…2個月後反而被關

▲女高中生逛賣場，遭到52歲男子襲胸。（示意圖／取自Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

大陸湖南永洲的李姓女高中生日前下課逛賣場，突然遭到52歲男子襲胸，同行的男同學見狀，上前將人攔下，沒想到竟然因此遭到刑事拘留，讓女高中生崩潰痛哭。

綜合陸媒報導，李姓女高中生今年6月到賣場逛街，遭到52歲男子用手肘撞擊胸部，讓她嚇了一大跳，趕緊跟同行的胡姓男同學講這件事情，「那個男子本來是直線行走，看到我以後突然改變方向了，往我這身邊撞過來，然後用手肘撞擊了我的胸部。」

胡男聽了十分生氣，上前找襲胸男理論，對方則否認襲胸，還說是女高中生自己撞過來，現在想要訛詐。女高中生聽了言論，感到相當委屈，哭了出來，希望能調閱監視器。襲胸男聽見後，立刻想要逃跑。

▲女高中生遭到襲胸，胡姓同學上前攔人。（圖／翻攝《今日頭條》）



胡姓男同學見狀，立刻上前攔人，不讓襲胸男離開現場，但男子狡猾地「走位」，江商場門口撞開，向外奔跑約5、6公尺的距離，再度被湖南攔住，小腿被踹了一下，痛到跌翻在地。

由於摔了一跤，襲胸男身上受了傷，還在住院治療，他的家屬立刻出面，要求胡男家長賠償20萬元（人民幣，約新台幣85萬元）的醫藥費，雙方仍在為此協調當中。

這起案件受理後，警方調閱監視器，發現男子的確有襲胸的事實，但男同學攔人的部分沒有畫面，因此調查過後，依照故意傷害罪，將男同學刑事拘留。

▼女高中生賣場性遭騷擾，男同學幫忙反而被刑事拘留。（圖／翻攝《今日頭條》）



得知男同學遭到刑事拘留，女高中生感到相當難過，直言「對不起他」，在鏡頭前落淚，希望警方能將人放出來「並且還要表揚他。」

女高中生認為，遭到襲胸的當下，她立刻拿手機報案，但警方當時還沒趕到，「因為他逃跑，所以我們著急，我同學不方便用手阻止，就踹了他一腳導致他摔倒在地。」

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