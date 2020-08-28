藏鏡人買凶伏襲館長6大疑點曝！無業男神準開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

陳豐德、劉昌松／台北報導

館長陳之漢28日凌晨遭伏襲，劉姓嫌犯包下計程車等候177分鐘，近距離連開3槍後，再跳上車飛奔警局自首，不僅付清3千元車資，還堅持要等曾任法官的大咖律師到場才願接受訊問，陪偵律師費若照時計費，每小時約1萬元，辦案人員懷疑，劉男本來只是超商打工且近來也無業，卻有如此資力和人脈，十分可疑，正清查有無幕後藏鏡人。

▲檢警懷疑劉姓嫌犯經高人指點伏襲館長，不排除訊後聲押同時追查通聯與金流。（圖／記者宋良義攝）

《ETtoday》新聞雲統整本案幕後疑有藏鏡人買凶槍擊館長的6大疑點，包括：一、開槍神準只對手腳不取人命；二、行凶後立即原計程車衝警局自首；三、伏擊館長火力強大的手槍「沙漠雛鷹」推給死人寄放；四、拒絕解除手機密碼，疑似要隱藏重要對話紀錄；五、曾在超商打工的無業男如何在行凶後重金聘請大咖律師；六、遠從內湖到林口的旗艦店，疑為打探館長作息以掌握伏擊時間和地點。

據了解，劉男到案後自稱「館粉」，因為不滿被館長直播指控性騷擾，讓他飽受網友肉搜騷擾，所以帶著朋友1年多前交給他保管的手槍，到成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店埋伏，襲擊館長。

▲劉男堅持要等曾任司法官的律師郭力菁(左)、陳怡榮(右)到場陪偵。（圖／記者陳豐德攝）

但專案小組發現，劉男2、3個月前才加入成吉思汗會員，雖然他聲稱因為林口是新的旗艦館，有最好的設備，所以特別從居住的內湖區，跑到林口去練身體，但專案小組不排除，劉男其實是在觀察館長作息以及現場周遭環境，且堅持等曾任法官、檢察官的律師郭力菁、以及同事務所的律師陳怡榮到場才願意開口說明案情，疑似有高人指點。

法界人士指出，除非是早就已經談好委任的，否則以現有資訊來看，劉男應該是臨時請律師陪同偵訊，而一般律師臨時陪偵行情最少是每小時3千元，如果是具有司法官資格的，每小時約8千元到1萬元，而且中間休息不扣時，會持續到檢警偵訊結束為止。

▲劉男自稱館粉，卻只有2、3個月的成吉思汗會員資歷。（圖／翻攝館長臉書）

由於劉男目前無業，過去也只是個超商打工仔，收入不多，卻在犯案前就搭計程車到現場，請司機陪同等候整整177分鐘，等到館長出現，下車行兇後，再跳回計程車直奔警局，前後車資3千元都已付清，還有辦法請到大咖律師陪偵，更讓檢警辦案人員懷疑劉男的人脈與資力來源。

此外，劉男犯案使用槍枝，初判為制式手槍「沙漠雛鷹」，卻只能說出交給他保管的朋友綽號，且已經死亡，無法交代真實姓名，這是其他受教唆行兇的槍手落網後的慣用說法，加上劉男不願解除手機密碼，疑似要隱藏重要對話紀錄，已將手機查扣，交由科偵小組解密，同時擴大調閱通聯記錄及銀行存款等紀錄。

新北市刑大大隊長黃壬聰也表示，警方目前調監視器確定行兇時是一人犯案，目前雖未發現有幕後主使或其他共犯，但不排除各種可能性，警方專案小組已針對各種可能動機積極釐清偵辦中，檢方不排除向法院聲請將劉男羈押，追查幕後是否有未曝光的藏鏡人。

療癒！紓壓！心訣大公開