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社會 社會焦點 保障人權

襲臀護理師還笑「豆腐好吃」　洗腎男嗆「要告去告」下秒崩潰

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記者黃翊婷／綜合報導

古姓男子平時固定在苗栗某診所洗腎，今年1月11日下午4時許做完治療後，竟然利用擦身而過的機會對護理師襲臀，面對質疑「你怎麼可以打我屁股」，他還回答「吃妳豆腐」，最後被苗栗地院法官依違反性騷擾防治法，判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元，全案仍可上訴。

▲▼床位,醫院,病床,病患。（圖／取自Pixabay）

▲古男下床時對路過的護理師伸出鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

受害護理師向警方表示，當天她在診所內走路經過古男面前，當時對方剛洗完腎要去量體重，兩人相向而過，接著就感覺右邊臀部被拍打，當下立即反應「你怎麼可以打我屁股」，沒想到居然收到「吃妳豆腐」這樣的回答，「我告訴他這樣已經造成我的不舒服，是可以提告的，他還是說『吃豆腐好吃』」，後來將這件事告訴丈夫，如今想起來還是覺得很噁心。

而對於性騷擾的指控，古男矢口否認，強調沒有說出上訴那種話，「我是要下病床時，不小心用手拍到她的臀部，並非故意伸手拍打。」但護理師加碼表示，提告之後古男有打電話來診所，一直逼問為何要提告、想要私下和解，甚至跑到診所樓下來談，「我先生也有在場，他才跟我道歉。」

苗栗地院法官認為，假如古男真的是不小心拍到，應該立即道歉，但他事發之後不僅沒有道歉，還一再嗆聲「要告去告」，加上護理師對於受到性騷擾的經過及觸摸部位都能詳細描述，考量到雙方並沒有任何糾紛仇恨關係，實在沒必要冒著誣告、偽證罪責（誣告及偽證罪刑度均為7年以下，比性騷擾防治罪更重）故意構陷，因此最後不採信男方說詞，並依違反性騷擾防治法判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元，全案仍可上訴。

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