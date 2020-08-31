京東力拚全球開店計畫　看好台灣電商「爆出大黑馬！」

▲京東佈局海外展店市場，港澳台是重點戰區。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸第二大電商京東今（31）日舉行「京」動全球計劃記者會，通過供應鏈、大數據、商家、營銷、千萬補貼五個方面助力商家實現一盤貨賣全球。其中，包含香港、台灣合作商家，九月起可以向京東申請開店，大約一個半月就能開線上店，未來可以把貨賣到美國、日本、俄羅斯、法國等地。

▲2020大陸電商龍頭之一的京東銷售不受疫情影響。（圖／記者任以芳攝）

今年上半年，全球景氣受疫情衝擊，大陸電商產業一支獨秀。根據京東公佈數據顯示，1月到6月份，海外華人業務銷售額同比增長310%，訂單數同比增長409%，用戶數同比增長256%。其中，銷售增速前五名地方分別是美國、台灣、日本、加拿大、香港。疫情時代電商佈局，京東宣佈啟動一站式服務，全力扶持大陸優質品牌賣到海外，包含港澳台、美國等商家九月起也可以加入海外電商平台，開網店當老闆。

▲京東啟動全球一站式銷售，幫助港澳台商家開店賣全球計畫。（圖／記者任以芳攝）

京東全球售海外華人業務負責人劉賓接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「京東提有完整的國際物流體系及商流、金融服務一體化出海業務，可以幫助海內外商家、消費者解決通關、配送服務。」目前，京東有十萬商家，業務覆蓋近1億海外華人，運用三年時間透過大數據驅動選品，讓店家商品精準銷售到海外。

針對港澳台招商服務如何推動？京東全球售海外華人業務招商負責人王會潔接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「新簽約的商家，享受2%到5％的佣金，平台使用費五折，將有行業經理一對一指導新商家輔導培訓，並且加強海外熱搜熱詞，專屬商品強曝光等服務。」

王會潔表示，「從九月起，京東在港澳台擴大招商，資料審核、後台開店、簽約，最後到店鋪開店，大約需要一個多月時間。」不過，海外店家只能把商品賣到非大陸地區國家。

▲▼京東從九月起推出購物節活動，台灣列為重點銷售區。（圖／記者任以芳攝）

除了佈局海外商家開店，京東從九月開始推出購物節，首先上路的是京東全球售99超級週年慶。劉賓表示，「活動期間香港滿99元、台灣滿299元（人民幣，同下）免運費。海外狂撒百萬運費券、天天9.9元秒殺好禮、全球用戶有188元新人大禮包等。」物流到貨方面，香港3天到貨、台灣5天、美國是7到15天時間，力拚海外電商千億版圖。