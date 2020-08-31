　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

京東力拚全球開店計畫　看好台灣電商「爆出大黑馬！」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 2019京東雙11。（圖／記者任以芳攝）

▲京東佈局海外展店市場，港澳台是重點戰區。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

大陸第二大電商京東今（31）日舉行「京」動全球計劃記者會，通過供應鏈、大數據、商家、營銷、千萬補貼五個方面助力商家實現一盤貨賣全球。其中，包含香港、台灣合作商家，九月起可以向京東申請開店，大約一個半月就能開線上店，未來可以把貨賣到美國、日本、俄羅斯、法國等地。

▲▼2020電商京東。（圖／記者任以芳攝）

▲2020大陸電商龍頭之一的京東銷售不受疫情影響。（圖／記者任以芳攝）

今年上半年，全球景氣受疫情衝擊，大陸電商產業一支獨秀。根據京東公佈數據顯示，1月到6月份，海外華人業務銷售額同比增長310%，訂單數同比增長409%，用戶數同比增長256%。其中，銷售增速前五名地方分別是美國、台灣、日本、加拿大、香港。疫情時代電商佈局，京東宣佈啟動一站式服務，全力扶持大陸優質品牌賣到海外，包含港澳台、美國等商家九月起也可以加入海外電商平台，開網店當老闆。

▲▼京東啟動全球一站式銷售，幫助港澳台商家開店賣球球計畫。（圖／記者任以芳攝）

▲京東啟動全球一站式銷售，幫助港澳台商家開店賣全球計畫。（圖／記者任以芳攝）

京東全球售海外華人業務負責人劉賓接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「京東提有完整的國際物流體系及商流、金融服務一體化出海業務，可以幫助海內外商家、消費者解決通關、配送服務。」目前，京東有十萬商家，業務覆蓋近1億海外華人，運用三年時間透過大數據驅動選品，讓店家商品精準銷售到海外。

針對港澳台招商服務如何推動？京東全球售海外華人業務招商負責人王會潔接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「新簽約的商家，享受2%到5％的佣金，平台使用費五折，將有行業經理一對一指導新商家輔導培訓，並且加強海外熱搜熱詞，專屬商品強曝光等服務。」

王會潔表示，「從九月起，京東在港澳台擴大招商，資料審核、後台開店、簽約，最後到店鋪開店，大約需要一個多月時間。」不過，海外店家只能把商品賣到非大陸地區國家。

▲▼京東啟動全球一站式銷售，幫助港澳台商家開店賣球球計畫。（圖／記者任以芳攝）

▲▼京東從九月起推出購物節活動，台灣列為重點銷售區。（圖／記者任以芳攝）

除了佈局海外商家開店，京東從九月開始推出購物節，首先上路的是京東全球售99超級週年慶。劉賓表示，「活動期間香港滿99元、台灣滿299元（人民幣，同下）免運費。海外狂撒百萬運費券、天天9.9元秒殺好禮、全球用戶有188元新人大禮包等。」物流到貨方面，香港3天到貨、台灣5天、美國是7到15天時間，力拚海外電商千億版圖。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
建中校友夜闖母校拍照！串「嗯啊嗯啊片」...下場曝
高雄少女失蹤...37歲駕駛被逮！見警察「吐6字」狂鬼打牆
三菱汽車前董事長益子修心臟衰竭逝世　享年71歲
雙颱藤原效應？　專家警告：海神和梅莎一樣又強又大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海基會邀陸配參訪六堆園區　認識客家文化

憂被蔡政府盯上？ 京東：合法跨境電商、在台無落地公司

前後4次出庫卡關！　男司機被卡住...一怒靠蠻力「肉身推車」開走

京東力拚全球開店計畫　看好台灣電商「爆出大黑馬！」

老公求歡就像上刑！嫩妻「很難進」…醫一探秒驚：那邊多一層

死的全是我親戚！「壽宴吃一半」餐廳坍塌29死　80歲爺下跪道歉

捷克議長訪台惹怒大陸　趙立堅：一定讓他付出深重代價！

陸公安部：首重維護國家政治安全　深化反分裂反恐怖鬥爭

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」...醫介紹背後真相

粉衣女緊夾鞭炮！「下體連炸3次」痛到飛起哀嚎...影片百萬人瘋傳

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

海基會邀陸配參訪六堆園區　認識客家文化

憂被蔡政府盯上？ 京東：合法跨境電商、在台無落地公司

前後4次出庫卡關！　男司機被卡住...一怒靠蠻力「肉身推車」開走

京東力拚全球開店計畫　看好台灣電商「爆出大黑馬！」

老公求歡就像上刑！嫩妻「很難進」…醫一探秒驚：那邊多一層

死的全是我親戚！「壽宴吃一半」餐廳坍塌29死　80歲爺下跪道歉

捷克議長訪台惹怒大陸　趙立堅：一定讓他付出深重代價！

陸公安部：首重維護國家政治安全　深化反分裂反恐怖鬥爭

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」...醫介紹背後真相

粉衣女緊夾鞭炮！「下體連炸3次」痛到飛起哀嚎...影片百萬人瘋傳

陳玉珍交友軟體「尬聊鮮肉」！對話外流　藍營議員認證：是真的

UNIQLO X Jil Sander放話回歸！先來入手法式「INES」系列解解渴

余苑綺直腸癌復發…5個月開刀3次　「七夕曬女」網淚：最勇敢媽媽

包偉銘子開車撞5機車！婦拒和解嗆：法律教訓　求償1500萬結果曝

蘋果、特斯拉完成拆股「新股價曝光」　外媒曝進場甜蜜點！

新冠疫苗需2劑才有足夠抗體　專家：將成為史上最艱鉅接種計劃

LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映

《半澤直樹》再創升級版金句！「撒、撒、撒」「Death」魔性洗腦

安倍晉三飽受「潰瘍性大腸炎」之苦　醫曝「臨床症狀」：病因仍不明

蘋果、特斯拉上演拆股蜜月行情？　盤前漲幅逾1%

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

大陸熱門新聞

長腿妹當街遭男友「磚塊爆頭」屠殺

死的全是我親戚！慶生遇餐廳坍塌家破人亡　80歲爺崩潰下跪道歉

陸最新標準地圖　強調「台灣島」是國土

捷克議長訪台　趙立堅：一定讓他付出代價

老公恩愛嗨翻「啪」一聲！苦忍幾小時慘歪一邊

大胃王吃播黑幕！主播「吃一口吐一口」

粉衣女緊夾鞭炮！　「下體連炸3次」痛到飛起哀嚎...影片瘋傳

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」

3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後墜8樓

他減肥2個月罹癌了！醫搖頭：還是兩種癌合併

老公求歡就像上刑！嫩妻那邊多一層

王毅：與14億中國人為敵必將付沉重代價！

王毅馬克宏向轉習近平口信

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

更多熱門

相關新聞

開放美豬對台灣影響不大

開放美豬對台灣影響不大

昨晚跟一位朋友談美豬進口，他反覆提到民進黨當年反瘦肉精美豬進口，今天卻贊成開放的超時空打臉。他討厭民進黨昨是今非。我完全接受他的情緒，即便時空背景不同，有這樣的感受也是正常…

憂被蔡政府盯上？ 京東：合法跨境電商、在台無落地公司

憂被蔡政府盯上？ 京東：合法跨境電商、在台無落地公司

7彩口罩每天開賣　中衛最便宜一盒200元

7彩口罩每天開賣　中衛最便宜一盒200元

越南嬰「氣管軟化狹窄」命危跨海求助　中國附醫救回

越南嬰「氣管軟化狹窄」命危跨海求助　中國附醫救回

三菱前董事長心臟衰竭逝世

三菱前董事長心臟衰竭逝世

關鍵字：

大陸電商京東台灣銷售疫情商家開店

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

15歲小小彬升高中了！

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲男喊：搭便車

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面