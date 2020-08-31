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憂被蔡政府盯上？ 京東：合法跨境電商、在台無落地公司

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▲▼京東啟動全球一站式銷售，幫助港澳台商家開店賣球球計畫。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

後疫情時代，大陸第二大電商京東今（31日）宣布全力佈局全球開店計畫，其中港澳、美國是重點佈局戰區，台灣是最被看好的銷售大黑馬。不過，面對台灣淘寶遭蔡政府封殺事件，是否影響後續在台電商銷售業務？京東低調表示，「京東在台灣並沒有落地開公司，無法針對這件事做回應。」

去年年底，大陸阿里巴巴旗下的淘寶進入台灣電商市場，根據該公司資料顯示，在台經營期間雇用1.4萬員工，繳交十億稅金。近日，經濟部投審會認定淘寶為陸資，裁罰41萬元台幣，限半年撤資或整改。如今，台灣淘寶因身份問題遭蔡政府盯上，過去京東也曾考慮進軍落地台灣，目前計畫將無限期暫緩。

▲▼京東啟動全球一站式銷售，幫助港澳台商家開店賣球球計畫。（圖／記者任以芳攝）

▲京東沒有在台灣落地開公司，並且是合法的跨境電商模式（圖／記者任以芳攝）

京東強調，無法針對台灣淘寶件事做回應，因為京東沒有在台灣落地開公司，並且是合法的跨境電商模式。京東全球售海外華人業務負責人劉賓接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「如果真的要說經營跨境電商的困難點，反倒是每個國家政策不同，比如香港可以賣的商品，台灣不能賣，尤其是食品類。」

據了解，京東只有在香港設立公司，作為海外發貨的中轉地。至於，在台銷售業務也和其他海外電商業者一樣，走「跨境電商」模式。另外，海外課稅部分，京東順應任何國家、地區市場，依照當地標準報關流程，並且提醒消費可能被課關稅，跟海關進行三方聯絡，京東的消費者很少因為關稅問題產生糾紛。

▲▼ 2019京東雙11。（圖／記者任以芳攝）

▲根據京東數據，手機、3Ｃ、筆電、汽車用品在台銷售大增長（資料圖／記者任以芳攝）

儘管兩岸情勢緊張，還是無法抵擋電商魅力。港澳台銷售數據來看，劉賓進一步說，「大部分消費的是港漂，最多消費客單價是兩百多元人民幣，台灣有70%是男性消費，大多購買手機、3Ｃ筆電品為主，單價高將近千元，美國更特殊，百分之八十是購買圖書教育。」其中，台灣數碼產品、電腦、汽車用品銷售是十倍速增長。

京東全球售海外華人業務招商負責人王會潔介紹，「2020海外疫情期間賣最好產品，分別是清潔紙品506％、早教玩具480％、健身訓練421％、五金工具386％ 收納用品340％，車載電器也成長非常多，幾乎集中在台灣市場。」

疫情期間，台灣電商銷售是一匹大黑馬，上半年增速高達529%，根據京東618購物節數據顯示，台灣從6月1日至18日
成交額同比增長了536%，用戶數則同比增長了460%。目前，京東看準台灣爆發力將會重點佈局商家開店，優先招商3Ｃ、家居、汽車用品業者，協助店家開網店，透過京東平台把「MIT」賣到海外市場。

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