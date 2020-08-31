7彩口罩每天下午4點限量開賣　中衛搭折扣最便宜一盒200元

▲想買中衛彩色醫療口罩，可留意電商通路每日開賣訊息。（圖／淘寶台灣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日前傳出政府徵用的熔噴布將調漲，漲幅大約3成，每公斤價格從330元調高至420元，單片口罩價格也將同步漲，實名制口罩價格雖維持不變，但通路口罩價格恐面臨波動，10月起買盒裝口罩可能要多掏錢。目前網購平台除持續補貨上架口罩商品，也搭配各種折扣或免運等好康優惠，讓民眾可以便宜入手。

淘寶台灣

自8/31起，每週一至週五下午4點限量開賣口罩國家隊的7彩口罩，每天上架一款，單盒皆50片入，每人單次購買最多5組或5盒為限，新用戶還可現折100元，開賣詳細內容如下：

星期一 善存醫用成人平面口罩搭配Bypera廣效抗菌液125ml，每組售價380元，口罩為淡黃色、淡紫色、哈密橘3色隨機出貨。

星期二 中衛彩色醫療口罩天空藍，售價300元。

星期三 中衛彩色醫療口罩深丹寧，售價300元。

星期四 中衛彩色醫療口罩 軍綠，售價300元。

星期五 中衛彩色醫療口罩櫻桃紅，售價300元。

PayEasy企業福利網

9/2中午12:00開賣中衛醫療口罩櫻花粉，單盒50入，售價300元

9/3中午12:00開賣中衛醫療口罩深丹寧，單盒50入，售價300元

各顏色口罩每人限購1盒， 口罩僅限定與福利網簽約合作的企業會員購買。

東森購物網

淨新、摩戴舒、格安德GRANDE等MIT醫療口罩與醫用活性碳口罩，一盒50片裝，售價499～649元不等

MIT超值防護3件組，醫療口罩1盒50片裝+防護眼鏡+草本茶樹噴霧，售價899元

另推精選口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，獨家超值價限時1折起

金石堂網路書店

《真心良品》口罩收納必備組，內含醫療口罩10枚+攜帶款收納盒+乾洗手+小型收納盒，8折399元

蝦皮超市

每日傍晚17:00限量開賣MIT醫療口罩，每日販售品牌與價格細節將會公布在頁面中，購買1盒口罩更可直接享超商取貨免運優惠

生活市集

美德醫療級手術防護口罩，單盒50入，結帳輸入折扣碼，折後價441元，最多可買8盒

順易利3D、平面成人醫用口罩，單盒50入，結帳輸入折扣碼，打折後1盒441～929元不等，最多可買4盒

威欣利手術用醫療級口罩，單盒50入，結帳輸入折扣碼，折後價535元，最多可買4盒

淨新醫療口罩，單盒50片，結帳輸入折扣碼，折後價504元，最多可購買20盒，下單後青草綠、天空藍、草莓粉、酷炫黑4色隨機出貨