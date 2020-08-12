印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

▲俄羅斯專家表示，有意願協助俄羅斯在地化武器生產，圖為印度版Su-30MKI戰鬥機。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）



記者林彥臣／綜合報導

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）日前宣布，準備從2020年12月到2025年12月停止進口大炮、輕型軍用運輸機、常規潛艦、長程對地巡弋飛彈等101種武器和彈藥的進口，以實現國防自主。對此有俄羅斯的戰略專家分析，包括俄羅斯在內的全球武器供應商，都願意協助印度在地化生產。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所高級研究員、歷史學副博士、瓦爾代俱樂部專家庫普里亞諾夫分析，主要的供應商早就意識到，印度逐步試圖將生產在地化，因此並不會感到意外。俄羅斯擁有優勢，因為莫斯科早就意識到這一點並願意與新德里分享大量技術。

庫普里亞諾夫指出，該項計畫是否成功取決於多個因素，其中包括印度邊境的局勢，國防預算等，「該計劃看起來相當雄心壯志，為了成功落實，印度經濟必須恢復可持續性增長。」

印度為俄羅斯軍事技術合作的主要夥伴之一，俄羅斯在印度保障T-90坦克、蘇-30MKI戰鬥機、卡-226直升機以及卡拉什尼科夫自動步槍本地化生產。2019年有消息顯示，俄羅斯有意在印度境內實現米格-35戰鬥機的本地化生產。

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