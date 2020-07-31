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印度增派3.5萬兵至邊境　印媒曝「飆風戰機」計畫：中國導彈庫存根本不夠

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▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度向法國訂購的飆風戰機已抵達邊境基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

印度日前大陣仗迎接向法國購買的5架飆風戰機（Rafale），並加派3萬5000名士兵到中印實控線。《印度斯坦時報》更撰文指出，印軍正準備利用飆風戰機作為和中國作戰的主力之一，先前也有研究報告指出，解放軍的中程導彈庫存根本不夠，無法完全打擊印度空軍。

綜合《德國之聲》、《南華早報》報導，印度雖有140萬名官兵，但在軍備上遠不及中國，因此積極向國外購買飆風戰機；據了解，印度已經從法國購買了36架飆風戰機，交易金額估計為94億美元，計劃於2021年底前全部交付。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，「飆風戰機在印度完成降落，也象徵著我們軍事史上一個新時代的開始。這些多用途戰機將徹底改變印度空軍的能力。」除此之外，印度也準備向喜馬拉雅山邊界增派3萬5000名士兵。

▲▼中印衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

▲中印衝突地點「拉達克加爾萬河谷」。（圖／路透）

《印度斯坦時報》29日報導，前印度空軍參謀長達諾亞（Birender Singh Dhanoa）等空軍高官認為，若是中印開戰，中國會對印度空軍基地發動早期遠程導彈襲擊，使其喪失戰鬥力。不過，根據甘迺迪學院的貝爾佛中心（Belfer Center）3月的的報告分析，中國需要220枚彈道導彈才能讓一座機場徹底癱瘓。

報告指出，這僅僅一座機場不會對印度空軍造成影響，因為還有許多替代機場，若是解放軍集中火力攻擊3座空軍基地，光是飛機跑道就需用掉660枚導彈，如此一來中國所擁有的1000至1200枚中程、短程彈道導彈庫存，預計會在在三天內全部用光，無法完全打擊印度空軍。

印度近來大舉加強邊境防禦，但大筆的國防預算也引發爭議；目前有60％的國防開支都用在140萬名士兵的薪資上，剩餘的都用來採購，但實際上彈藥和裝備都仍過時。新德里國防研究院研究員貝赫拉（Laxman Kumar Behera）表示，「對拉德克的額外投入造成支出成本上升，如果國防預算不增加，將會非常痛苦。」

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