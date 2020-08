派殲-20駐新疆邊境　陸軍事專家：戰機需適應各地形氣候

▲殲-20駐拉達克邊境。(圖/翻攝自微博/軍戈飛揚)

實習記者高琳景/綜合報導

印度和中國在拉達克(Ladakh)脫離接觸邊界的問題中,雙方談判仍遲遲未有結果,紛紛往邊界增加自己的軍事武力。其中中國派遣的「殲-20」被認為具有雷達蹤跡隱匿性能疑慮。

印度和中國軍隊在拉達克發生衝突,雙方試圖透過外交和軍事手段解決僵局,卻遲遲未果,而就在印度往邊界派出剛向法國購買的飆風戰機(Refale Fight)後,中國隨後派遣自製的5代戰機殲-20到新疆和田空軍基地。

根據戰機世界(Fighter Jets World)報導表示,位在新疆維吾爾自治區的和田空軍基地發現了2架中國殲-20隱形戰機,由於和田空軍基地位於拉達克北方約320公里處,雖然距離頗遠,但殲-20屬遠程重型戰機,其航程足夠覆蓋拉達克、中亞和南亞等許多地區。

大陸軍事航空評論家傅謙紹表示,「外國媒體不應該過度解讀,這可能是殲-20正常訓練的一部分」,另外他也提到,中國是一個大國,戰機在不同地形和氣候條件下,都需要適應各種情況發生。

隨著更多部隊轉移到拉達克東部的主要地區,印度也將部分空軍Su-30MKI、MiG-29、MiG-29K和新購買的飆風戰鬥機轉移。相對於大陸邊界環境較嚴苛的西藏高原,由於不利長期久駐,因此中方採彈性調度的方式在新疆和田部署戰鬥機。

2 x Chengdu J-20 stealth fighters were spotted at #Hotan airbase recently, this as the #IndiaChinaFaceOff continues



-- image via chinese social media pic.twitter.com/RSC4khbjaQ