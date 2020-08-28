派殲-20駐新疆邊境　陸軍事專家：戰機需適應各地形氣候

▲殲-20駐拉達克邊境。（圖／翻攝自微博／軍戈飛揚）

實習記者高琳景／綜合報導

印度和中國在拉達克（Ladakh）脫離接觸邊界的問題中，雙方談判仍遲遲未有結果，紛紛往邊界增加自己的軍事武力。其中中國派遣的「殲-20」被認為具有雷達蹤跡隱匿性能疑慮。

印度和中國軍隊在拉達克發生衝突，雙方試圖透過外交和軍事手段解決僵局，卻遲遲未果，而就在印度往邊界派出剛向法國購買的飆風戰機（Refale Fight）後，中國隨後派遣自製的5代戰機殲-20到新疆和田空軍基地。

根據戰機世界（Fighter Jets World）報導表示，位在新疆維吾爾自治區的和田空軍基地發現了2架中國殲-20隱形戰機，由於和田空軍基地位於拉達克北方約320公里處，雖然距離頗遠，但殲-20屬遠程重型戰機，其航程足夠覆蓋拉達克、中亞和南亞等許多地區。

大陸軍事航空評論家傅謙紹表示，「外國媒體不應該過度解讀，這可能是殲-20正常訓練的一部分」，另外他也提到，中國是一個大國，戰機在不同地形和氣候條件下，都需要適應各種情況發生。

隨著更多部隊轉移到拉達克東部的主要地區，印度也將部分空軍Su-30MKI、MiG-29、MiG-29K和新購買的飆風戰鬥機轉移。相對於大陸邊界環境較嚴苛的西藏高原，由於不利長期久駐，因此中方採彈性調度的方式在新疆和田部署戰鬥機。