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高齡者晨運交通事故頻傳　盧秀燕要求交安宣導多元化

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▲台中市警局交通大隊加強宣導交通安全。（圖／交通大隊提供）

▲台中市警局交通大隊加強宣導交通安全。（圖／交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

許多高齡者都有早起晨運的習慣，卻因不諳交通規則或天色尚處昏暗，導致車禍意外頻頻發生。對此，台中市長盧秀燕甚為重視，她日前於道安會報指示市府各局處，舉辦交通安全宣導時須強調高齡者強化自身安全觀念，應穿著亮色衣物或配戴反光飾品，以降低高齡者交通事故。

台中市警局交通大隊表示，2020年元旦至今已舉辦交通安全宣導421場、專題演講176場、LED跑馬燈托播746萬9587檔、短片託播36萬9400檔、公車站體廣告燈箱20面等，受宣導人數累計21萬6000餘人，並獲得108年度交通部路老師年度貢獻獎及銀質獎。

台中市警局交通大隊指出，宣導活動深入社區、公園、大學校園，協助民眾建立大型車視野死角、內輪差及與大型車保持安全距離等觀念，讓民眾親身體驗「我在你左右，你卻看不到」，盼有效降低行人、高齡族群交通事故發生。

另外，針對高齡者宣導「於清晨、天色昏暗外出時應穿著亮色衣服、配戴反光飾物或攜帶手電筒」、「儘量靠路邊行走」、「穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線），看清（辨別）左右無來車時再儘速通過」、「沒有把握剩餘綠燈時間通過路口，應等待下一次綠燈再通過」、「行人安全過馬路五步驟『停、看、轉、揮、動』口訣」及「騎乘機車應戴安全帽」等觀念。

台中市警局局長楊源明呼籲，大型車車體構造龐大，駕駛對緊鄰的人車易產生「視覺死角」，且在轉彎時容易造成較大「內輪差」，對機車或行人產生極大危險，因此行人及車輛除應遵守交通安全規則外，應盡量遠離或勿與大型車輛併駛，避免進入這些視覺死角區域而導致交通事故發生，多提高一分警覺性就能減少一分傷害。

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