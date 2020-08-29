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上床換借錢！竹科多金男超渣　偷拍完事...丟千元打發她回家

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▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）
▲竹科男誘騙正妹上床後還偷拍，遭到檢方起訴。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科男利用一名正妹急需用錢，使計誘騙她上床還偷拍，不但未依約借足款項，還讓她簽本票才離開，正妹為要回本票又被哄上床，卻沒想到對方只給她1000元打發，本票根本不歸還。事後竹科男再依本票誘騙未果，惱羞成怒竟以偷拍影片作威脅，正妹擔心性愛影片曝光，才報警提告。檢方認正妹兩次與竹科男發生關係，皆屬自由意志，並無違反意願，因此強制性交罪不成立，而妨害秘密部分則依法起訴。

台北正妹小咪(化名)因缺錢，向多金的竹科男請求金援，竹科男不想平白無故借錢，要求小咪以身體作為代價，才能借她25萬，小咪為求順利借到錢，只好答應要求並於2019年11月間南下新竹，跟著竹科男到他的住處滾床單。

沒想到竹科男卻趁2人歡好之際，用手機拍下激情過程，還讓小咪簽下本票才借她2萬元，與事先說好的25萬差很大；小咪事後越想越不對，要求竹科男必須歸還本票，竹科男則哄小咪「親自到新竹取票才還」，小咪不疑有他，到了新竹又被竹科男再次哄騙上床，一翻雲雨後竹科男又翻臉認帳，不只拒還本票，還掏出1000元打發小咪，讓她獨自坐客運回台北。

竹科男食髓知味，後來一直騷擾小咪，要求她南下炒飯，小咪因前幾次經驗學聰明而拒絕，竹科男惱羞成怒，竟傳LINE「我們打炮自拍的影片給你」、「我先外傳我們的影片」、「你會後悔」、「裡面有你的叫聲」、「要看我們做愛的影片嗎」、「我明天把我們的影片放在FB」、「匯2萬給我我就把影片跟票刪了，燒了，以後不會聯絡」、「2萬買你的影片」、「沒2萬你就乖乖來找我了」、「一句話你匯2萬來」。

小咪害怕竹科男真的將影片散布出去，又不甘成為竹科男的俎上肉，一氣之下告上警局，控告竹科男強制性交、妨害秘密及恐嚇取財未遂。

竹科男坦承趁小咪不知情的時候偷拍兩人的性愛過程。檢方發現，小咪在兩次發生性關係後仍與竹科男有聯繫，且小咪是因「發生關係就借25萬元」、「見面就還本票」兩次上當與竹科男發生關係，屬自由意志，並無違反意願，因此強制性交罪不成立，而妨害秘密部分則依法起訴。

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