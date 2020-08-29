黑襪套頭逼穿紅內衣…渣男「狂吐口水」暴力硬上！法官怒重判

▲馬姓男子為逞一時性慾，竟拿黑襪套頭矇住女子甜甜（化名）眼睛，隨後暴力硬上。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／嘉義報導

馬姓男子見女子甜甜（化名）懵懂可欺，竟以要送魚為由，騎車將甜甜載回自己租屋處，接著便趁她不注意之際，拿黑色襪子套頭矇眼，逼她穿上紅色內衣，強硬性侵得逞。由於甜甜為中度智能障礙患者，法官審結依對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判馬男有期徒刑9年6月。可上訴。

馬男因在嘉義某魚塭工作，認識了住附近的女子甜甜，幾次談話後他見甜甜單純好騙，2019年7月2日晚上便以要送魚給她為藉口，騎機車載甜甜到自己租屋處。由於當晚外面下大雨，2人都被淋濕，馬男遂建議甜甜去洗澡，期間更不顧女方反抗，強硬將她身上衣服全扒光。

甜甜遭脫衣當下整個嚇傻，不過就算她死命反抗，馬男仍不願停手。且過程中馬男除了不停對甜甜吐口水、罵三字經外，甚至還暴力用黑色襪子把她頭蓋起來，逼她穿上紅色內衣及黑色內褲後，以手指彈胸、捏乳頭等方式性侵，最後更直接硬上。

甜甜事後獨自走路返家，媽媽開門見她頭髮凌亂來不斷哭泣，察覺有異，經詢問一得知女兒遭侵犯，趕緊向附近鄰居求助，後來甜甜便在魚塭場老闆及其女友陪同下前去警局報案，性侵事件因此曝光。

檢察官偵訊時馬男否認犯行，還辯稱「懷疑自己被仙人跳」，他指出發生關係當下，他的洪姓友人有進房拿充電器，倘若甜甜覺得遭侵犯，當下應該要向旁人求救才對，強調2人是談妥以1000元為代價達成的合意性交。

嘉義地院審理時認為，甜甜本身心智程度就不如常人，記憶、思考及反應能力都較低，沒有呼救的部分難認有違常情，加上甜甜身高才144公分、體重僅40公斤，與身高175公分、體重近60公斤的馬男相比相差甚遠，故不採信馬男說詞，審結依強制性交判處有期徒刑9年6月。全案仍可上訴。

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