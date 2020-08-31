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Nokia 開發新耳機「Power Earbuds Lite」　傳支援 Bluetooth 5.1 連接

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▲Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機總續航約可達150小時。（圖／HMD提供）

▲Nokia 正在開發Lite版新耳機。圖為 Power Earbuds。（圖／HMD提供）

記者謝仁傑／綜合報導

Nokia 的藍牙耳機 Power Earbuds BH-605 有出色的音質和驚人的電量，現在國外媒體傳出 Bluetooth SIG 認證文件中顯示，它們正在開發精簡版的「Power Earbuds Lite」。

「Nokia Power Earbuds 真無線超長待藍牙耳機」採用6毫米石墨烯驅動單體，讓用戶隨時感受被立體聲環抱的感動，耳機更具備 IPX7 防水防護等級，提供水下1米深，浸泡30分鐘的防水保護，可因應一般日常生活防水狀況；此款耳機亦支援藍牙5.0，能夠輕鬆與手機完成配對，內建一鍵啟用 Google 助理，只需下達語音指令即可完成更多工作，耳機功能再進化，成為智慧生活的絕佳配件。

據外媒報導，Power Earbuds Lite 具有升級的 Bluetooth 5.1 連接，與原來的 Power Earbuds 中的 Bluetooth 5.0 晶片相比，提供更好的連接和更低的功耗，代表它可能可以提供更長的電池壽命，而耳機盒中另外提供 3,000 mAh 的電池電量，相當於150個小時的額外電量。

若 Power Earbuds Lite 保留了原始款式的其他功能，像是 IPX7 防水防護等級，勢必會是非常有競爭力的一款藍牙耳機。

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