「六千有找」遊戲王、追劇迷衝了！Nokia 5.3大電量、高效能衝破關　大螢幕看男神好養眼

▲喜歡嘗鮮又希望平價入手新機的人有福了，Nokia 5.3手機大螢幕大電量，加上拍照修圖功能通通有，cp值爆表。（圖／記者黃克翔攝，下同）

科技中心／綜合報導

手機是現代人的生活必需品，接打電話、傳訊息、瀏覽社群、拍照攝影、追劇玩遊戲全靠一支手機搞定。廠商也將功能愈做愈厲害，小資族不必買「貴鬆鬆」的旗艦機，入手中階手機同樣能享受高級質感。像是近期推出的Nokia 5.3，擁有大螢幕、大電量和4鏡頭，加上北歐風時尚手機外型，價格卻不到6千元，相當超值。先前推出的另一款中階手機Nokia 7.2，則主打4顆蔡司光學認證鏡頭，超高畫素非常適合愛拍照的人，價位在萬元以內。兩支手機功能完整又都是甜甜價，成為追求C/P值、精打細算一族的換機首選。

Nokia 5.3平價功能機 大電量追劇不間斷、大螢幕手遊爽爽玩

愛追劇的姐妹們都知道，通勤、放假就是看劇好時機。車廂人多擁擠，不可能拿平板出來看，一定要用輕巧手機；放假就想追劇一整天，平假日都長時間盯著手機，螢幕可不能小，否則眼睛很快就累了。Nokia 5.3的6.55吋大螢幕，就算狂看手機也不吃力，雙眼依然炯炯有神。配備4000mAh長效大電池、最新Android 10的AI調節省電功能，正常使用量續航力長達2天；追到正精彩，不用擔心手機跳出沒電通知讓情緒中斷。除了HD+解析度大螢幕，Nokia 5.3搭配高通S665處理器、6GRAM記憶體，也很適合手遊玩家，畫面清晰、切換運轉順暢，電量足夠一路衝刺玩到破關。180克的手機因配重均勻拿起來反而感覺輕盈，手感超舒適，不論旅行、在家，隨時都能投入影片、遊戲中。

▲Nokia 5.3配置了20：9顯示比例、水滴瀏海造型的6.55吋螢幕，尺寸超越以往機型，追劇、打遊戲都很適合。

手機拍照上傳IG，能快速分享心情又能張顯個人特色，有強大拍照功能的手機就是日記最佳幫手。Nokia 5.3的1300萬像素f/1.8光圈主相機能自動對焦，自然模樣瞬間掌握，大光圈就算在陰雨天或室內弱光環境也能智能補光，影像清晰生動。再搭配景深鏡頭、超廣角鏡頭、200萬像素景微距鏡頭，以及自拍效果出色的800萬像素f/2.0前鏡頭，特色照片張張吸讚；更支援4K攝錄，專業感再升級。相機內建人像模式、散景、濾鏡和美顏功能，突然街拍興致一來，也能「自帶濾鏡」成為美麗焦點。啟動人像模式有經典、星形、心形、蝴蝶、雪花、水滴共6種散景可選，還能調整美顏等級，好氣色女神非你莫屬。相機也支援AI拍攝、夜景模式，能自動判別場景給出最佳設定值、提升低光，聰明又智慧，拍照不用多想，按下快門鍵就對了。

▲儘管室外日光強勁刺眼，在Nokia 5.3拍攝的鏡頭下，依然能讓人物和背景色調平衡、不互相搶鏡。

▲Nokia 5.3主相機具備1300萬像素、f/1.8光圈，不需要特別調整即可智慧自動對焦，拍照又快又好看。

▲Nokia 5.3內建經典、星形、心形、蝴蝶、雪花、水滴6款散景效果，圖為雪花圖樣，還可調整散景強度。

▲Nokia 5.3內建的蝴蝶散景效果，讓照片變可愛更有特色。

▲散景效果可在拍照後選取調整，也可在拍攝時直接點選功能（如圖），調整到最想要的畫面再按下快門。

▲使用美顏模式調整後的人像（圖右），臉上的小瑕疵消失，臉色提亮，整體氣色看起來非常元氣。

▲前鏡頭自拍效果不論是在戶外強光環境或室內，表現都非常清晰自然。

Nokia 5.3走在時代前端，具備NFC功能，方便使用行動支付。搭配的Android one作業系統使用更直覺，並提供定期更新。手機設計2.5D玻璃前面板加上防刮複合背板，粗手粗腳不怕弄傷。北歐風外型有霧影黑、暗夜藍、迷幻金三色可選，暗夜藍、迷幻金將陸續在台上市，掌握時尚只要5990元，小資族或想孝親都可放心入手。

▲Nokia 5.3背面包含4顆主鏡頭圓形設計，加上指紋觸控按鍵，設計簡約。共有霧影黑、暗夜藍、迷幻金三色可選，霧影黑紋理質感高級，手拿觸感滑順。

Nokia 7.2享4顆蔡司鏡頭 化身攝影大師出手就是質感大片

熱愛拍照、一天沒拍照發社群就渾身不對勁或想用親民價擁有高品質相機的人，擁有前後4鏡頭皆通過蔡司光學認證的Nokia 7.2手機，絕對讓你攝影魂爆發。配備4800萬超高畫素鏡頭、800萬超廣角118度鏡頭、500萬景深鏡頭。超高畫素拍攝人物，就連髮絲和臉部妝容都生動細膩。還有6款散景效果，其中3款蔡司獨家，特殊虛化處理除了讓照片主角更鮮活，背景趣味巧思就是個人創意標誌。前鏡頭則有2000萬畫素f2.0大光圈，不必再苦惱自拍畫質糊，還能結合美顏、散景一起玩。照片色調自然通透，適合拍攝食物，搭配景深模式，誘人美食彷彿就在眼前。啟動夜景模式，光線不足下成像能平衡明暗，搭配超廣角鏡頭，夜晚浪漫情調也能用手機收藏。

▲對照片細節要求高品質的人，相當適合入手Nokia 7.2，內建前後4鏡頭皆通過蔡司光學認證，以4800萬超高畫素鏡頭拍攝人物，細膩如髮絲也能清晰拍出如專業相機般的高質感。

▲Nokia 7.2相機包含3款蔡司獨家和其他三款散景，讓照片趣味多更多。左為蔡司漩渦效果，右為心形散景效果。

▲現代人看到美食上桌多數都是「相機先食」，Nokia 7.2的高畫素鏡頭搭配景深效果，能讓食物顏色繽紛不失真，光看照片就令人流口水。

▲Nokia 7.2在夜晚或光線不足情況下拍攝，相機會跳出提示建議開啟夜景模式，左圖為關閉夜景模式，右圖開啟夜景模式，逆光影相呈現更多細節，建築線條以及燈光都較為清晰銳利，亮部與暗部得到完美平衡。

▲Nokia 7.2使用夜景模式搭配廣角鏡頭，從此隨手一拍就能留住夜晚的神秘與絢爛。

NOKIA 7.2不只鏡頭組合強大，滿足生活各式攝影所需，搭載Android one原生作業系統，還享2年系統平台與3年安全更新，讓手機得到最新保護和及時漏洞修復。手機側邊配置Google助理專屬按鍵，按下助理即「現身」，找餐廳、查天氣不用滑老半天。前一代手機就具備的PureDisplay技術，支援HDR功能，此次同樣標配，讓影像色彩更動人，原價價僅8990元，現在不用八千元還有超值特惠值得立刻入手！

▲擁有強大拍照功能的Nokia 7.2，還提供Android one原生作業系統，操作直覺好用，入手價不到萬元。

享受生活不需要花大錢、有負擔，選擇一支價格實在、功能符合需求的手機就能擁有。5月底甫上市的Nokia 5.3和之前推出的Nokia 7.2，透過精彩的拍照表現、良好的螢幕手感體驗、大電量的持久效果等，帶給希望生活可以更簡單又豐富的民眾一個超值選擇。

◎Nokia 5.3霧影黑已開賣，暗夜藍及迷幻金近日開賣，請密切注意Nokia Mobile TW FB官方粉絲團：https://www.facebook.com/NokiamobileTW/

◎Nokia 7.2現有活動：Nokia 7.2清涼一夏樂翻天，6/17～7/17雙重送

第一重：買Nokia 7.2就送限量Nokia運動水瓶

第二重：登錄再週週抽氣泡水機

詳情請參閱Nokia Mobile TW FB官方粉絲團：https://www.facebook.com/NokiamobileTW/