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4年裁4次！Nokia法國裁員1233人　工廠人力直接砍一半

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記者黃翊婷／綜合報導

面對5G網路之戰，芬蘭通訊業者諾基亞（Nokia）預計將對法國子公司阿爾卡特朗訊公司裁員1233人，包括拉尼翁工廠402名人員，相當於一舉失去至少三分之一的勞動力，這同時也是諾基亞收購該公司之後第4次縮減人力。

▲▼NOKIA 諾基亞。（圖／路透社）

▲諾基亞在全球擁有大約10萬名員工。（圖／路透）

綜合《法國電視三台》（France 3）等外媒報導，諾基亞22日上午宣布，預計將在法國裁員1233人，首當其衝的就是2016年收購的子公司阿爾卡特朗訊公司（Alcatel-Lucent），其中影響最大的是位於拉尼翁（Lannion）的工廠，該工廠擁有772名員工，卻要一次裁掉402人，等同直接將工廠人力砍半。

據了解，諾基亞在法國擁有兩座工廠，一座位於拉尼翁，專注於5G相關研發；另一座則位於諾澤（Nozay），共有2895名員工。諾基亞自從收購阿爾卡特朗訊公司之後，短短4年內就裁員4次（含此次），這一波決策不僅會減少至少三分之一在法國的勞動力，也是過去以來裁員人數最多的一次。

法國民主工會聯盟（CFDT）拉尼翁代表人員特雷莫洛特（Bernard Tremulot）痛批，諾基亞「出賣」所有員工，大家事先根本不知道這件事。

對此，諾基亞方面回應，之所以這麼決定是為了增加營運效率，確保集團長期經營，在改善生產力並促使研發方面進一步發展之後，才能增強競爭力。

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