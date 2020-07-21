如果歐盟也封殺華為　《華爾街日報》：中國將禁止愛立信、諾基亞產品出口

▲傳中國考慮禁止愛立信、諾基亞等歐洲電信設備企業產品出口。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國政府日前宣布跟隨美國腳步，禁止中國科技巨擘華為參與5G網路建設，外媒引述知情人士說法稱，如果歐盟成員國也跟進封殺華為，中國則考慮打擊華為主要競爭者瑞典愛立信和芬蘭諾基亞公司在中國業務。對此，中國外交部指責消息為惡意捏造。

《華爾街日報》20日報導引述消息人士說法，中國商務部考慮採取出口管制措施，限制愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）將在中國生產的產品運往其他國家；消息人士說，只有在歐洲嚴厲打擊中國供應商，禁止其參與5G建設時，北京才會採取這樣的反制措施

愛立信和諾基亞都在中國設有工廠，分別雇用數千名員工。知情人士稱，數週前北京可能祭出反制手段的消息傳出後，諾基亞已經重新評估其供應鏈情況，並且制定了轉移至中國以外地區生產的緊急應變計畫。

英國政府上周宣布，要求電信業者在2020年底以前停止購買華為5G設備，並於2027年底以前徹底從電信網路中刪除華為設備。中國商務部上周曾表示，為了回應英國政府針對華為公司的禁令，中國將採取必要措施維護中國企業的合法權利。

歐盟雖然沒有表態禁止華為但今年1月曾發表一份5G網路安全建議，令各成員國可以自願性根據建議來限制華為的參與。至於歐盟最大經濟體德國，預計在9月份以前不會決定是否要禁止華為參與其5G網路建設。

中國外交部發言人汪文斌批評，《華爾街日報》報導內容毫無依據，是惡意捏造的假新聞，「編造類似假新聞無非是為了挑撥中歐之間的良好合作關係。」

汪文斌說，「中方在5G問題上的立場一貫、明確，中國對包括諾基亞、愛立信等歐洲企業在內的各國電信企業參與中國5G市場合作保持開放。我們反對個別國家泛化國家安全概念、違反國際貿易規則、排斥特定國家的特定企業這種錯誤做法。」

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