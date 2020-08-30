捷克參訪團口罩印「台灣國旗」　蔡英文歡迎：台捷友好！

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台，外交部長吳釗燮親自接機 。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，30日上午11時抵達桃園機場，外交部長吳釗燮親自迎接，更配戴印有中華民國、捷克的國旗口罩，象徵兩國關係友好。除此之外，總統蔡英文也透過臉書表達歡迎，大讚「台捷友好」，期待未來幾天雙方能展開全方位交流。

蔡英文表示，捷克是文化深厚、經濟發達的中歐國家。很多台灣的遊客，都拜訪過美麗的捷克首都布拉格，喜歡文學的朋友，則可能讀過捷克作家米蘭．昆德拉或博胡米爾．赫拉巴爾的作品。

蔡英文提到，捷克也和台灣一樣，在1980年代經歷民主轉型。1989年「絲絨革命」發生時，數十萬捷克人民走上街頭，勇敢抗拒強權威脅，最後順利完成了民主化。而台灣和捷克之間，有太多可以彼此分享的故事，這次的參訪主要針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作。

韋德齊8月30日至9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。

▼捷克參訪團抵台，蔡英文發臉書歡迎。（圖／翻攝蔡英文臉書）

