金六結新兵味覺異常疑染新冠肺炎　宜蘭市清潔隊全副武裝周邊消毒

▲金六結營區傳新兵疑染疫？防範未然，宜蘭市清潔隊於5日傍晚全副武裝進行周邊的環境消毒作業。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

5日宜蘭金六結營區傳出一名新兵出現「味覺異常」，目前以隔離先收治醫院。而營區內，國軍派出化學兵著裝消毒；營區外部環境，宜蘭市清潔隊於5日傍晚全副武裝進行周邊的環境消毒作業。

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陸軍宜蘭金六結營區傳出一新兵味覺異常疑染疫？宜蘭市長江聰淵指示，宜蘭市清潔隊於5日傍晚全副武裝進行周邊的環境消毒作業。宜蘭衛生局5日表示，這名非宜蘭縣民的新兵，是前二天（3日）感冒，5日感到味覺比較差，營區警覺的將人送陽大附醫採檢。經陽大附醫採檢，初步是無特別異狀，不過，是住院觀察，等晚間檢驗結果出來。

據了解，這名新兵無旅遊史、無接觸史，家人也無症狀，新兵感冒是一般社區擴大監測採檢個案。

體溫偏高但沒有發燒，也沒有咳嗽等其他症狀。

據了解，這名新兵「味覺異常」，甜、鹹的味道感受不太出來，體溫偏高但沒有發燒，也沒有咳嗽等其他症狀，營區醫官獲報後立即開立轉診單，將人送到陽大附醫。

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