開放美豬牛被通知時間點　陳時中: 應該在美國衛生部長訪台後

▲陳時中上《周玉蔻嗆新聞》。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放進口含萊克多巴胺美豬和30月齡以上的美牛進口。食藥署也提出評估報告表示，坐月子婦女如果每日吃一份豬肝和腎，就會風險超標。衛福部長陳時中今（31）日上廣播節目強調，台灣不與國際接軌，一定會脫軌，但被問到在此政策上衛福部有多少決策權？他則未正面回應。至於開放時序？則應該是在「美國部長訪台之後」。

陳時中表示，政府政策是現在決定要與國際接軌，而且要接得更密切，不符合的要去檢討，才能大步往前。衛福部在安全方面，有很大的參與決策權，有國際需要與外交需要，都需要去檢討。

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美豬美牛28日突然宣佈開放，讓許多國人、農民十分錯愕。有媒體報導，陳時中在一場餐敘中曾提到，「這個決策來得比較突然。」主持人周玉蔻在詢問何時被通知，陳時中坦言，「時序上我不太清楚」，但應該是在美國部長訪台後，仍強調衛福部負責安全，一定會守好了才會開放。

▲陳時中上《周玉蔻嗆新聞》。（圖／記者宋良義攝）

陳時中說，衛福部長期都有對美豬、美牛進行風險評估，無論是報告還是會議都有，但報告上看起來是可接受情況，一旦決定接受了，就要重新檢視，已責成食藥署這兩天要給出報告。至於總統開放美豬牛是否有給予衛福部2周討論期？陳時中也未正面回應，只表示「當然有做過內部討論。」

食藥署2019年曾委託成大對美豬進行萊克多巴胺健康風險評估，研究顯示，坐月子婦女如果每日吃一份豬肝和腎，就會風險超標。一般民眾就算每天吃進口牛豬和加工製品，會攝取到的的量，皆遠低於每日容許攝取量，不過針對坐月子婦女去評估，發現如果每天吃一份肝和腎臟，就會有攝取過量的危機。

報告撰寫人成大環境毒物研究中心主任李俊璋指出，要開放進口要讓民眾知道肉品和內臟來源，民眾才有選擇權，建議在外包裝要比照美牛標示來源。而目前根據Codex規定，豬肝因為是代謝器官，所以最大容許量是40μg/kg、腎臟是90μg/kg，肉品則是10μg/kg，至於未來是否有機會下修容許量，李俊璋則認為，還需要有進一步科學證據。