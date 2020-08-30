謝龍介稱美衛生部長專賣瘦肉精　外交人士：江啟臣見AIT尷尬了

▲國民黨副秘書長謝龍介。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨副秘書長謝龍介30日指控，美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)，就是專門在賣瘦肉精的老闆。對此，外交事務人士揭真相，強調這是草包的廉價謠言，主管美國食品安全事務的，是農業部，與衛生部並沒有關係，未來國民黨主席江啟臣見到AIT官員應該是尷尬了。

謝龍介表示，月初訪台的美國衛生部長阿札爾就是賣瘦肉精的老闆，到台灣卻說關心台灣，根本是在轉移焦點，重點就是要把美國豬肉賣給台灣，而總統蔡英文是為了政治利益立場搖擺，之前反對美豬進口，現在又同意開放。

台北市議員游淑慧也在臉書上指出，「萊克多巴胺是Elanco埃蘭科製藥所生產的藥物，而Elanco製藥過去是『禮來藥廠』的子公司」，而阿札爾在2012年至2017年，擔任禮來公司美國分部總裁及藥廠說客團體董事會成員。

對此，外交事務人士表示，這樣的說法，是草包的廉價謠言，因為早在阿札爾擔任衛生部長前，他任職過的藥廠禮來就已經把動物用藥公司出售。

外交事務人士說，從職權上，主管美國食品安全事務的，是農業部，與衛生部並沒有關係，更不要說負責國際貿易談判的，是聯邦貿易代表署（USTR），也沒有衛生部的事，把貿易談判跟衛生部扯在一起，根本是「不識字又沒衛生」，十足「草包」，而且還是「心眼很壞的草包」。

該人士指出，在2018年擔任衛生部長前，確實曾任國際知名藥廠禮來公司（Eli Lilly）美國地區CEO，但禮來公司早在2018年之前，就將出產包括萊克多巴胺的動物用藥公司「Elanco」出售，跟母公司早就沒有關聯。

這位人士諷刺地說，以謝龍介的水準，可以理解他確實也沒有能力查證，畢竟要了解國際生技市場的基本資訊，不是唸唸幾句布袋戲的句讀耍寶就能混過去。

外交事務人士說，台灣關於公務人員有「旋轉門」的規定，而美國規範政府官員必須迴避持以財務利益相關事務的規定，無論規範密度跟刑責都更加嚴格。他說，謝龍介連這種基本事實都沒有概念，就對美國部長噴髒水，以他目前身為國民黨副秘書長的身份，相信黨主席江啟臣見到AIT官員時，恐怕都難掩尷尬了。

▼美國衛生部長阿札爾。（資料照／記者屠惠剛攝）

