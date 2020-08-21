恆春鎮長補選張榮志選前之夜　謝龍介、周錫瑋妙語如珠助講…氣氛high到最高點

▲張榮志20日晚舉行選前之夜，謝龍介、虎哥周錫瑋南下助講，炒熱氣氛 。（圖／張榮志競選團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮長補選候選人登記第4號張榮志，20日晚在恆春西門廣場舉行選前之夜，號召鄉親恆春大團結，作伙挺榮志。現場邀請牧羊人樂團、大光觀林寺武術隊、種一園兮思雙枝-月琴表演、MAY熱舞穿插表演，相當熱絡。

▲▼謝龍介助講。



虎哥 周錫瑋繼上週來恆春輔選，昨天再度南下助陣，象徵與張榮志一起為拚觀光的決心，並與牧羊人樂團獻唱月琴，帶動現場氣氛。

▲▼張榮志、周錫瑋（前排左起）、蘇清泉、林育先。

廣受恆春鄉親喜愛的龍介仙 謝龍介議員也是國民黨中央黨部副秘書長，代表江啟臣主席特別為張榮志加油打氣，並向鄉親推薦張榮志是一位有經驗、有能力且有熱忱的鎮長好人選，懇請鄉親唯一支持張榮志，做好鎮政，拚建設，為打造台灣觀光首鎮。

由於他妙語連珠講演，內容相當精彩，即使過程中下了三場大雨，台下支持者，並未散去，表達堅定支持的決心，謝龍介也呼籲大家，千萬不能被買票，千萬不能大意，對手可能在最後一刻，都有可能出怪招，一定要特別注意。

在地女兒 廖婉汝立委呼籲恆春鄉親務必支持在地深耕多年的張榮志，前立委蘇清泉已多次向鄉親保證，將做張榮志的後盾，尤其醫療方面，一定會全力改善恆春目前的醫療問題。懇請鄉親，8月22日支持張榮志，等於支持恆春前進的力量！

鎮長補選候選人張榮志向在場鄉親感謝，謝謝大家在大雨中，仍然堅持在現場支持他，過去他受到對手抹黑、賄選而落選，這次也不例外，老天爺用大雨洗去對手的抹黑，風雨也生信心，在中央方面，有廖婉汝與立院黨團願意做後盾，醫療方面，蘇清泉願意做後盾，在建設方面，屏東琉球子弟李四川，願意做建設總顧問，觀光方面，中時集團副董事長周錫瑋也答應會全力協助，有這些優秀的人才加上張榮志的經驗，恆春鎮未來福利、建設、觀光、農漁業、教育與文化，一定會更好，懇請大家支持登記第4號張榮志。

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