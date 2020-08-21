阿札爾訪台共機飛越海峽中線　美國火大派航母轟炸機威嚇反制

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）



政治中心／台北報導

美國衛生部長阿札爾10日上午於總統府晉見總統蔡英文，在此同時，中共空軍所屬殲11、殲10型機，也在10日上午陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。對此，國防部曾強硬回擊「共機越過海峽中線就是侵門踏戶」，為了維護空防以及國家安全，國軍會透過諸般手段予以因應嚇阻，而美方也先後派出航母、轟炸機威嚇反制中共在台海的挑釁行動。

阿札爾來台被視為台美1979年斷交以來最高層級，被視為台美40年來關係最好的時刻，訪台期間除了晉見蔡英文，也與衛福部長陳時中簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」，而他搭乘美國空軍C-40B行政專機，漆有美國國旗，象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義。

在阿札爾率訪問團來台之際，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCS）9日即透過推特指出，美國航空母艦羅納德·雷根號（Ronald Reagan）與護衛艦安提坦號在日本與台灣之間的東海巡弋，國防當時僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，籲請國人放心。

▲美國衛生部長阿札爾。（圖／記者屠惠剛攝）



不過，空軍司令部10日表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，於10日上午9時許陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

隨後，中共解放軍東部戰區發言人張春暉13日透露，近日多軍種出動兵力，在台灣海峽及南北兩端「連續組織實戰化演練」，引發各界關注，浙江海事局晚間就發布航行警告，並公布「實彈射擊訓練」的範圍，把台灣上空納入。

事實上，在阿札爾搭乘美國空軍行政專機離台後，美軍隨即派出核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）與B-1B轟炸機等在中國大陸周邊進行綜合訓練，並在14日返回南海，此項行動被視為威嚇解放軍的手段。

美國太平洋艦隊聲明，雷根號戰鬥群在14日進入南海，並與部署在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的B-1B轟炸機會合，進行海上聯合戰爭訓練。海軍司令官表示，與合作夥伴整合軍演，能確保部隊的反應力與戰力，以確保自由且開放的印太平洋安全。

中美雙方這段時間在台海海域及空域，不斷增加力道，較勁意味相當濃厚。國防部曾強硬回應，共機越過海峽中線就是「侵門踏戶」，為了維護空防以及國家安全，國軍必須透過諸般手段予以因應嚇阻。

國防部發言人史順文說，只要有共機進入我國防空識別區，或者飛越海峽中線，國軍秉持不挑釁、不怯敵，以及越接近本島越積極應處等原則，並依照國軍經常戰備時期突發狀況處置的相關規定，派遣適當兵力實施驅離、攔截、警戒與防空飛彈監控等應處作為，以確保我領空安全。

史順文強調，因應當前中共敵情威脅，有關台海周遭活動之機、艦等所有動態，國軍皆運用聯合情監偵系統有效精準掌握，並研判可能發生之各項緊急狀況，以策訂相關應處機制。

▲阿札爾搭乘美國空軍行政專機離台。（圖／記者林敬旻攝）



總統府則說，有關中國在區域間的軍事騷擾，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障國家安全無虞，請國人放心。

總統府呼籲，作為兩岸、區域間的一員，北京當局應善盡國際責任，共同為區域間的安全與福祉做出貢獻，任何單邊的行為如軍力恫嚇等，都不是兩岸人民與國際社會所樂見，「對於破壞區域穩定和平的行為，我們也表示譴責」。

美國太平洋艦隊也強調，美國在南海的行動，是對盟國與合作夥伴的持久承諾，也是維持區域穩定與海洋自由的方式。

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