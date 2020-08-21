　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阿札爾訪台共機飛越海峽中線　美國火大派航母轟炸機威嚇反制

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

政治中心／台北報導

美國衛生部長阿札爾10日上午於總統府晉見總統蔡英文，在此同時，中共空軍所屬殲11、殲10型機，也在10日上午陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。對此，國防部曾強硬回擊「共機越過海峽中線就是侵門踏戶」，為了維護空防以及國家安全，國軍會透過諸般手段予以因應嚇阻，而美方也先後派出航母、轟炸機威嚇反制中共在台海的挑釁行動。

阿札爾來台被視為台美1979年斷交以來最高層級，被視為台美40年來關係最好的時刻，訪台期間除了晉見蔡英文，也與衛福部長陳時中簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」，而他搭乘美國空軍C-40B行政專機，漆有美國國旗，象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義。

在阿札爾率訪問團來台之際，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCS）9日即透過推特指出，美國航空母艦羅納德·雷根號（Ronald Reagan）與護衛艦安提坦號在日本與台灣之間的東海巡弋，國防當時僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，籲請國人放心。

▲▼美國衛生部長阿札爾到台大公衛演講 手扶口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國衛生部長阿札爾。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，空軍司令部10日表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，於10日上午9時許陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

隨後，中共解放軍東部戰區發言人張春暉13日透露，近日多軍種出動兵力，在台灣海峽及南北兩端「連續組織實戰化演練」，引發各界關注，浙江海事局晚間就發布航行警告，並公布「實彈射擊訓練」的範圍，把台灣上空納入。

事實上，在阿札爾搭乘美國空軍行政專機離台後，美軍隨即派出核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）與B-1B轟炸機等在中國大陸周邊進行綜合訓練，並在14日返回南海，此項行動被視為威嚇解放軍的手段。

美國太平洋艦隊聲明，雷根號戰鬥群在14日進入南海，並與部署在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的B-1B轟炸機會合，進行海上聯合戰爭訓練。海軍司令官表示，與合作夥伴整合軍演，能確保部隊的反應力與戰力，以確保自由且開放的印太平洋安全。

中美雙方這段時間在台海海域及空域，不斷增加力道，較勁意味相當濃厚。國防部曾強硬回應，共機越過海峽中線就是「侵門踏戶」，為了維護空防以及國家安全，國軍必須透過諸般手段予以因應嚇阻。

國防部發言人史順文說，只要有共機進入我國防空識別區，或者飛越海峽中線，國軍秉持不挑釁、不怯敵，以及越接近本島越積極應處等原則，並依照國軍經常戰備時期突發狀況處置的相關規定，派遣適當兵力實施驅離、攔截、警戒與防空飛彈監控等應處作為，以確保我領空安全。

史順文強調，因應當前中共敵情威脅，有關台海周遭活動之機、艦等所有動態，國軍皆運用聯合情監偵系統有效精準掌握，並研判可能發生之各項緊急狀況，以策訂相關應處機制。

▲美國衛生部長阿札爾搭機離開台灣。（圖／記者林敬旻攝）

▲阿札爾搭乘美國空軍行政專機離台。（圖／記者林敬旻攝）

總統府則說，有關中國在區域間的軍事騷擾，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障國家安全無虞，請國人放心。

總統府呼籲，作為兩岸、區域間的一員，北京當局應善盡國際責任，共同為區域間的安全與福祉做出貢獻，任何單邊的行為如軍力恫嚇等，都不是兩岸人民與國際社會所樂見，「對於破壞區域穩定和平的行為，我們也表示譴責」。

美國太平洋艦隊也強調，美國在南海的行動，是對盟國與合作夥伴的持久承諾，也是維持區域穩定與海洋自由的方式。

其他人也看了這些新聞...

徐永明老爺酒店收「300萬現鈔」卻可交保　檢調原因曝光
北檢4度提訊李恆隆　密集調查抓「內鬼」、追「2000萬」賄款
快訊／趙正宇涉貪上千萬被收押　抗告遭駁回...續蹲看守所2個月

相關熱門新聞...

《聯合報》影射他借徐永明300萬　林佳龍找律師：捍衛清白
北檢被爆上周五「超規格」祕密就訊林佳龍　說詞出入追金流
被爆借徐永明300萬已被北檢就訊　林佳龍怒駁不實報導：將採取法律行動

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新冠肺炎確診再增1例！陳時中明開記者會說明
快訊／午後雷雨開炸！11縣市大雨特報　防雷擊強陣風
「逢9必衰」分2種！命理師列3生日禁忌　「這段年齡層」勿慶生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前駐吉里巴斯大使自曝走過「人肉地毯」　繼英女王後第二位享最高禮遇　

彰化篩檢風波「葉彥伯vs陳時中」一次看！從政風調查...到理事長身分遭起底

阿札爾訪台共機飛越海峽中線　美國火大派航母轟炸機威嚇反制

CIA前副局長警告大陸明年恐攻台　陳以信憂：台海和平剩不到5個月？

DPP台東黨部夜市擺攤　要幫民眾按摩還送氣球

金山小編猝死案11人審查小組成立　10天內召開首次會議

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁：必定迫使敵犯台失敗

林昶佐IG再曬驚人肌肉照　網留言虧「會讓玉珍整晚睡不著」

黨內拱侯盧組合參戰2024？　侯友宜：全心全意做好新北市長

郝柏村追思會823在北市府舉辦　國民黨歷任主席齊聚緬懷

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

前駐吉里巴斯大使自曝走過「人肉地毯」　繼英女王後第二位享最高禮遇　

彰化篩檢風波「葉彥伯vs陳時中」一次看！從政風調查...到理事長身分遭起底

阿札爾訪台共機飛越海峽中線　美國火大派航母轟炸機威嚇反制

CIA前副局長警告大陸明年恐攻台　陳以信憂：台海和平剩不到5個月？

DPP台東黨部夜市擺攤　要幫民眾按摩還送氣球

金山小編猝死案11人審查小組成立　10天內召開首次會議

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁：必定迫使敵犯台失敗

林昶佐IG再曬驚人肌肉照　網留言虧「會讓玉珍整晚睡不著」

黨內拱侯盧組合參戰2024？　侯友宜：全心全意做好新北市長

郝柏村追思會823在北市府舉辦　國民黨歷任主席齊聚緬懷

詹皇「打球沒壓力」僅拿10分湖人狂勝23分　直呼有AD很奢侈

蘋果發布 watchOS 7 測試版2！　這兩款型號不相容

人妻偷情出人命！6歲獨女「身上沒有一塊好肉」慘死…老公心碎絕食一直哭

預防孤獨死、急難救助　聲控晶片即刻救援...喊「救命」就能求援

存錢計畫狂失敗！專家勸：先躲開「2大開銷陷阱」　第一桶金不是夢

車屋新增「機動小拖車」方便挪位　小改款配備升級價格不變

情人節就要來了！美食部落客教你用iPhone拍大餐打卡炫耀一波

李沃牆／一家華為跛腳　台股千家全倒

假如明天上戰場！　解放軍舉辦寫「生死告別信」活動

「南韓蕭亞軒」女團爆霸凌真相公開！ANS宣布解散　成員痛訴被當垃圾：要我們待在家得憂鬱症

政治熱門新聞

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

發5000三倍券？　政院：目前沒有考慮

傳民視超正女記者將出任高市原民會主委！

阿布斯確定出任　高市原民會主委

陳建仁：3狀況會嚴重失真

即／陳其邁今晚公布3副市長人選

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯P：年資到可領月退

陳時中動怒原因曝光　沈富雄六點分析：手段拙劣！

當精神領袖遭嘲弄　陳佩琪怨：難道我如此不堪又不識大體？

陳其邁以準市長身份進市府！證實小內閣有亮點

陳以信憂台海和平剩不到5個月

蔡英文挺陳時中　曝「不普篩」原因

韓國瑜20金句重現　站台脫口「吃鵝蛋」

更多熱門

相關新聞

陳以信憂台海和平剩不到5個月

陳以信憂台海和平剩不到5個月

國民黨立委陳以信21日在臉書分享一篇美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）8月份刊登的文章，指出中國大陸模擬攻台可能劇本，而發動日期就在2021年1月18日，且預計戰爭歷時僅3天，讓他直呼「台海和平只剩不到五個月？」

每晚「多出幾雙鞋」　她調監視器超傻眼

每晚「多出幾雙鞋」　她調監視器超傻眼

受邀到訪新疆　蓬佩奧：不配合作秀

受邀到訪新疆　蓬佩奧：不配合作秀

開學季到！耶魯教授：學生應準備面對死亡

開學季到！耶魯教授：學生應準備面對死亡

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁

關鍵字：

共機台海海峽中線阿札爾美國國防部史順文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

張立東認了心動「想跟阿樂交往」

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面