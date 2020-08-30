風箏捲甩女童「飛天31秒」母全目睹！教練曝恐怖現場：根本沒人顧

記者柯振中／綜合報導

新竹市北區南寮里30日發生風箏意外，一名3歲女童遭風箏纏住，接著被捲上高空，前後時間約31秒，嚇壞了在場的民眾，所幸女童沒有受到嚴重傷害。對此，專業風箏教練指出，當時風速很快，加上糖果風箏面積相當大，力道「連大人都能拉上去」，拉力十分驚人，殺傷力也很可怕。

▲女童遭到風箏纏住，捲上天31秒。（合成圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）



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當時南寮里正在舉辦國際風箏節，準備施放會從空中灑下糖果的「糖果風箏」，沒想到突然颳起強風，導致領航風箏尾端纏住女童，接著起飛上天，過程整整31秒，畫面十分驚悚。

所幸工作人員發現狀況，趕緊控制風箏，將高度降低，成功把女童救回。女童僅有脖子受到擦傷，脊椎、腦部都沒有大礙。救難人員把人救回，出面還原當時狀況，女童當時被救下後不斷哭喊，還好母親全程在旁邊陪伴，初步狀況看起來沒有大礙。

▲風箏協會秘書長鄭可方解釋可能發生狀況的原因。（圖／記者陳凱力攝）



根據《東森新聞》報導，對此，風箏教練林清輝說明，這款風箏寬度至少有3公尺，受力面積大，當時風速很快，就算連大人都有可能拉上去，更何況是小孩子。林清輝指出，他們協會舉辦相關活動時，一定有專人看著風箏，「像我在看都沒有人在照顧風箏，就會發生這個事，現場管理很重要。」

對此，風箏協會秘書長鄭可方回應，當時有工作人員在外面控制觀賞範圍，已經把小朋友支開，也有人在現場維持秩序，可能是小朋友等得不耐煩，剛好瞬間陣風出現，才發生這種意外。

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