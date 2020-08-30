風箏捲飛女童！主辦認了「距離不安全」　市府：風大將停辦活動

▲新竹南寮一名小女童被風箏捲上天空。（圖／翻攝自Facebook／跟著Via趣旅行～Part II）



文／中央社

新竹市國際風箏節今天發生3歲女童遭大型風箏捲上天意外，新竹市產業發展處長張力可指出，市府已展開檢討，未來除多個項目會視風勢停止執行，民眾的安全距離將是檢討重點。

「2020新竹市國際風箏節」29、30日在新竹漁港國際風箏賽場舉行，下午發生尾巴細長的「領航」風箏捲到一名3歲女童肚子，女童隨後遭風箏捲上天，隨著風箏高速在空中擺盪，畫面驚悚，所幸在第一時間由施放者透過技巧將風箏下壓，接住女童，讓女童安全落地。

承辦單位亞洲國際風箏聯合會秘書長鄭可方受訪表示，依規劃原本3x3公尺的「領航」風箏起飛後，貓熊造型（內裝滿糖果）的娃娃會被帶著飛上天空，最後再以小型降落傘的方式放下糖果。

▼肇事風箏曝光。（圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）



鄭可方說，「領航」風箏主要是透過放糖果的方式與小朋友互動，下午在風箏施放前也有依慣例清場，但今天場內的風勢強，工作人員的準備時間較長，起飛時瞬間陣風讓「領航」風箏的長長尾巴不慎掃到女童。

鄭可方說，當時現場有2、30名工作人員將小朋友們管制在外圍，但可能小朋友們期待要撿糖果，不巧瞬間陣風肆虐，才發生意外。

鄭可方坦言，今天活動的管制範圍可能不夠大，將會深刻檢討，下次舉行時會擴大管制範圍，以安全為最重要考量。

張力可向中央社記者指出，對於發生這起意外，市府與承辦單位都相當自責，目前市府已展開檢討，未來會將民眾區隔開，藉以保持最安全的風箏施放距離；在風大且亂的情況下，相關項目也會停止執行。

張力可說，活動有投保公共意外責任險，個人最高理賠新台幣500萬元，總理賠金額上限1億元，後續將持續關心當事人，並持續檢討，避免意外再發生。