風箏上天撒糖果！24m領航剛升空秒捲童狂甩…她吐：準備中就出事

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹南寮漁港30日下午發生一起驚悚事件！一名年僅3歲、體重約13公斤的女童竟遭「糖果風箏」的領航風箏尾巴捲住，當場被拋上天，小小身軀就在高空中猛甩31秒，讓底下目擊者都嚇到尖叫。據了解，往年糖果風箏都會在國際風箏節中施放，沒想到今年卻出了意外。

▲風箏協會秘書長鄭可方表示，施放風箏仍在準備過程中就出事。（圖／記者陳凱力攝）

回顧事發經過，30日下午15時40分左右，工作人員正準備施放「糖果風箏」，孰料，現場颳起7級風，且風勢亂而強勁，導致尾巴細長的領航風箏當場捲住3歲女童的肚子，女童被捲上天狂甩超過31秒，底下目擊者嚇壞尖叫，施放者察覺情況不對勁，隨即技巧性將領航風箏下壓，底下群眾見狀拉住女童，這才解除狀況，活動也隨之停止。

▲肇事風箏曝光。（圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

據悉，糖果風箏面積約3x3平方公尺，至於領航部分則長24公尺，糖果風箏是往年開幕活動都會放的立體的風箏，施放通常是等到領航風箏飛上天後，再掛上主角糖果風箏，此時裝在裡面的糖果會從天而降，小朋友才可以上前撿糖果。

風箏協會秘書長鄭可方表示，一般為了安全起見，都會先將孩子隔離在後方，等到確認安全之後，才開放孩子進場撿糖果，此次事件其實是在準備過程中發生，因為現場風勢強勁，準備時間較久，領航風箏尾端就掃到女童，坦言可能此次管制範圍不夠大，將會檢討，下次舉辦時管制範圍可能須進一步擴大。

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