大人也能被捲走！強風下巨型風箏變「隱形殺手」　路燈直接被折斷　

記者蔡儀潔／綜合報導

新竹南寮30日發生3歲女童遭「糖果風箏」捲上天的意外，大型風箏的安全隱患受到關注。人在現場的專業教練林清輝指出，不只是小孩，大人也有可能被拉上去。實際上，過去就曾有巨型章魚風箏，在強風吹襲下，直接把路燈折斷！

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

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色彩鮮艷的大風箏非常吸睛，然而在飛時必須考慮到風速，若處理不好，很可能變成「隱形殺手」。據《東森新聞》報導，專業教練指出，風勢強勁的情況下，風箏如果受力面積大，拉力就會非常大，不只是小孩，大人也有可能被拉上去，因此他們協會在舉辦相關活動時，一定有專人看著風箏，「像我在看都沒有人在照顧風箏，就會發生這個事，現場管理很重要。」

▲巨型風箏藏安全隱患。（圖／記者湯興漢攝）

風箏協會秘書長鄭可方則回應，當時有工作人員在外面控制觀賞範圍，已經把小朋友支開，也有人在現場維持秩序，可能是小朋友等得不耐煩，剛好瞬間陣風出現，才發生這種意外。實際上，在2013年的國慶日上，就曾發生巨型章魚風箏在強風吹襲下，直接把路燈扯斷，由此可見風箏的強大威力。

新竹市產業發展處長張力可指出，對於發生這起意外，市府與承辦單位都相當自責，目前市府已展開檢討，未來會將民眾區隔開，藉以保持最安全的風箏施放距離；在風大且亂的情況下，相關項目也會停止執行。

▼主辦單位表示自責。（圖／記者湯興漢攝）



