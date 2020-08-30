好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退貨！離譜母子1理由強辯　網轟：可恥

▲好市多烤雞 。（圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

好市多的退貨機制是給會員的一項權益，但始終爭議不斷，因為有些奧客會鑽漏洞把食物吃到剩一半再拿去退。臉書粉專「我是 Sabrina，我思故我在」貼出一篇文，昨天她和家人到好市多辦理退貨時，遇到一對母子拎著一袋「雞骨頭」也來退貨，但整隻烤雞已經被啃得精光，「連肋骨都完整保留，但是肉全部不見了。」

Sabrina在臉書表示，上周先生在好市多買了一件運動上衣，結果尺寸太小，於是拿回去店裡辦退貨，結果遇到一對也來退貨的母子，拿著烤雞塑膠袋、紙盤，裡面裝著被啃食完畢的雞骨頭，連骨頭表面的肉都吃得一乾二淨，「那個媽媽把一堆雞骨從烤雞袋裡拿出來，放在櫃台上，可以很明顯地看到櫃台人員整個傻眼！」

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▲濫用退貨權益太多次將無法續約會員。（示意圖／記者黃可昀攝）



櫃台人員依照流程詢問退貨原因，那位媽媽表示，原本買回家第一天就想退了，「因為覺得肉沒熟！」當時放在桌上準備隔天拿來退貨，結果兒子回家以後肚子餓，看到有烤雞就直接拿來啃了。這時兒子在旁邊也急著附和，「對～我不知道我媽要退貨，所以我先吃掉了！」

櫃台人員聽完面有難色，只好請主管來處理，雙方在僵持一段時間後，主管還是選擇讓那對母子辦理退貨。一旁的Sabrina目擊後驚訝表示，「全吃光的烤雞骨頭，可以拿來辦退貨！」也感嘆櫃台人員似乎見過太多奧客，對於這種行為已經見怪不怪。

事實上，好市多對於這種奧客也有一套應對方式，公司內部都會留下退貨紀錄，若多次使用牽強理由退貨，日後可能就沒辦法繼續續約，以免有心人士濫用此項權益。網友指出，「原來這是真的！太無理了」、「也看過鮭魚壽司一大盤吃完卻只剩飯在上面..整盤退」、「可恥的家庭教育」、「好想當場問：你人格只值兩百？」