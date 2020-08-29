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辦ETC「狂凹一條龍服務」　店員撿到槍…客臉垮離開！7千人等客訴

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▲業務,西裝（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲奧客以為旗下集團都有一條龍服務！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

服務業總是以客為尊，但面對無理奧客，幽默應對很重要！一名男店員抱怨，日前有客人要申辦高速公路通行ETC，礙於電信行沒此項服務，因此他回應，需到指定通路申請。怎料客人搬出「旗下集團照理都能辦」的邏輯，讓原PO覺得莫名其妙，結果一句話神反擊，下秒客人臉垮後，默默就離開門市了。

一名電信行男店員在論壇《Dcard》分享擊退奧客的事蹟，某日有客人上門，表明要申請ETC，不過該服務僅在特定地點申辦，原PO禮貌回應，「要到遠通服務中心申辦唷～」客人接著反問，「你們這邊不是遠傳嗎？」原PO也點頭表示沒錯。

請繼續往下閱讀...

此話一出，客人臉上秒露出暴怒神情，吼喊著「那為什麼不能辦ETC！」原PO展現服務業精神，強調「遠傳目前只做代收服務，申辦等業務主要還是要到遠通服務中心。」然而，客人還是左耳進又耳出，「哪有這樣的...啊不都遠東集團旗下！」

高EQ的原PO，忽然也撿到槍回嗆，「遠東集團也有開亞東醫院，你要不要順便掛號，叫我幫你看病？」語畢，現場飄著尷尬氣氛，客人也頓時無語，下秒默默轉身離開。

爆笑故事曝光後，底下網友笑歪一片，「好爽，但希望你不會被客訴」、「哇！心有戚戚焉！每天都有要來辦ETC的人，再怎麼解釋都聽不懂，只有代收的服務」、「原來亞東也是遠東集團的，筆記」、「智大學也是，現在的校址以前是FET紡織廠」、「好好笑，雖然不知道對方口氣怎樣，人家也只是反射性回那句，你就嗆人家掛號那句感覺有點壞」、「做電信業遇到的奧客真的常常刷新我三觀，原po真的很敢嗆哈哈哈」。

▲▼ dcard，客人辦ETC卡片，店員神嗆爆（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友拍手叫好！（圖／翻攝爆廢公社）

該文章也轉傳到臉書《爆廢公社》，近7千人胡鬧回應，「此時奧客遞上健保卡說：那我就不客氣了，請幫我掛」、「以前還真的遇過客人打來問遠東紡織的事，我問號」、「還有水泥，要不要變消波塊？」「要罵人前，還需要了解公司體系哦」、「這個方式雖然機車，但是效果應該不錯」。

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