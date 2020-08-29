飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」　闆娘委屈：妳全家都養生

▲客人自備容器裝飯糰！（圖／記者翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「阿姨我知道妳養生，妳全家都養生！」一名賣飯糰職人抱怨，日前有女奧客嫌棄，「用塑膠袋包飯糰有毒」，原PO急忙解釋．袋子符合耐熱標準，然而對方仍責罵有毒，委屈又心累之餘，原PO選擇不回嘴。事實上，來買飯團的客人常常自備容器，原PO想藉此經歷倡導，每人每天少使用一個袋子，就能實踐環保。

一名女網友在臉書《爆怨公社》無奈表示，創業賣飯糰9年來，不管是食材、包裝都有嚴格把關，而包的過程中，是使用合格耐熱袋。豈料日前一如往常擺攤時，有一位阿姨上門點餐，竟當著眾人面前指責，「你用塑膠袋包飯糰有毒啊！怎麼不用stainless（英文：不銹）的材質包？」

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原PO一臉無奈解釋，「我用合格耐熱袋」，然而阿姨還是無法接受，頻頻指著她狂罵，「妳這樣有毒啊！」原PO直言，能理解客人注重養生、環保的美意，經營早餐攤多年，也碰過不少客人用行動實踐環保，「我有一位阿姨客人帶鋼杯裝飯糰，還有一位媽媽用便當盒裝未成形飯糰。」

可惜被奧客責罵當下，原PO選擇不回擊，也沒將這一段心裡話講出來。透過這件日常瑣事，原PO暖心倡導，「可以在不影響生活作息情況下，環保愛地球，總不能要工地大哥一早吃完早餐先洗碗吧....但不代表他平常放假出門不會帶環保筷對吧？改手拿，不增加一個手提塑膠袋，也是很不錯的環保概念唷！」

▲Q彈米飯讓人一口接一口吃！（圖／記者翻攝爆怨公社）



文章貼出後，大批網友也贊同自備餐具的重要性，「如果確定要外食，我會自備容器讓店家裝，飲料也自備杯子，吸管重覆使用，自帶環保筷，做好垃圾分類。真的環保從自身做起，也不要勉強他人，成天掛在嘴上就虛偽了」、「我也有遇過客人說，怎麼不用紙杯環保？還是保麗龍杯？怎麼用塑膠杯？你知道嗎...你自己帶杯子最環保，紙杯也是有塑膠膜，這個好像很多人不知道」。

也有網友看不下去，氣得替原PO抱不平，「這位客人下次來買，飯請用黏ㄧ點的，裝紙袋」、「毒她老X，人活著就是傷害地球，叫她去自盡」、「請他自備容器吧」、「PM2.5，環境荷爾蒙比塑化劑更毒，要毒毒不完的」、「用不鏽鋼碗當包材，一個飯糰賣1200？」「叫她不要呼吸，空氣中也有毒」、「包完不裝袋子，熱騰騰的直接給她」。

▼網友狂翻白眼！（圖／記者翻攝爆怨公社）

