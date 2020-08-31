槍塞6顆子彈幫朋友喬債　淡水37歲男誤擊打中自己命危

▲費男坐上友人轎車，攜帶槍枝前往淡金路替朋友喬債。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子為了替友人喬債，31日凌晨0時許前往淡金路一處會所要找人談判，孰料未找到對方反而跟會所人員爆發衝突，混亂間男子準備拿槍反擊，卻被對方發現，雙方拉扯時誤觸扳機，男子腹部遭子彈擊中，當場失去生命跡象，同行友人頭部也遭打傷，2人被送醫急救。警方到場後，立即將會所內的3名男子帶回調查，並持續追蹤槍枝來源。

據了解，費姓男子（37歲）坐上胡姓友人（36歲）的轎車，前往淡金路一處會所準備找人討債，攜帶改造手槍的費男一下車就立刻開一槍示威，隨後進入會所找人，不料進去後卻找不到對方，開口詢問會所人員卻無下落，惱羞成怒下費男與會所內的3人爆發衝突，現場瞬間一片混亂。

衝突中費男想再度拿出手槍，把手移到褲頭時被人發現，雙方拉扯搶槍時，卻誤觸板機導致走火，費男腹部當場中槍，倒臥地面失去呼吸心跳。警消到場發現費男肚臍左方有一處槍傷，在旁勸架的胡男頭部則有明顯外傷，2人均被送往淡水馬偕醫院急救，其中費男傷勢嚴重，經救治仍有生命危險。

▲警方鑑識人員到現場採證，並派員到醫院進行戒護。（圖／記者游宗樺攝）

轄區警方已迅速派員到醫院戒護，同時將會所內的葉姓（35歲）、胡姓（22歲）、鄭姓（23歲）等3名人員帶回派出所調查，並由鑑識人員到現場進行採證，在會所外採集到1枚擊發過的彈殼、3顆未擊發的子彈，而在會所內則找到1枚彈殼，手槍彈匣還留有1發子彈，研判費男共帶了6顆子彈前來談判。

淡水分局偵查隊隊長郭懷澤表示，警方於凌晨0時44分獲報，淡金路上的民宅內有民眾中彈，立即派員前往並將持槍犯嫌戒護送醫。由於費男有毒品、傷害、妨害公務等前科，且胡男也有毒品、槍砲前科，警方正調閱現場監視器釐清案情，將會把查扣槍枝連同子彈、彈殼一同送去調查，釐清槍枝來源，並調查衝突細節。