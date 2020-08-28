獨／館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

記者郭世賢、林昱萱／新北報導

「館長」陳之漢28日凌晨遭連開3槍，而犯案的23歲劉姓犯嫌做案前，先是在計程車上埋伏177分鐘，看到館長出來之後，立馬衝到館長身邊連開3槍，而稍早劉男超近身的行凶畫面也隨之曝光，只見劉男突然跑到館長身邊，趁著對方要上車之際，馬上開槍之後又跑開。

從畫面可見，事發當時館長正要上車，卻遭到埋伏已久的劉男以超近距離開槍猛轟，中了3槍的館長滾了一圈之後跌落車外，而劉男見狀則趕忙跑開。對此，館長中槍後，要求同行友人開直播，而他在痛到吼叫之餘，強忍痛苦神情格外冷靜，更不忘向社會大眾喊話，「不幸我死的話，一定要傳承我的精神...請大家照顧我的老婆小孩，拜託大家」。

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對此，林口警分局分局長陳保安表示，槍擊案是發生在28日凌晨2時20分，館長中彈後意識仍很清楚，送醫治療暫時沒有生命危險，後續劉嫌也自行前往文化派出所投案；警方調閱周遭監視器以及計程車司機的偵訊筆錄，確認是劉嫌犯案，他因為先前的騷擾事件與館長起爭執，心生不滿才會持槍射擊。

▲館粉開槍畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



