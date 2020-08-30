坎坷男燒成焦屍...生前暖舉曝！卻連1張近照都沒　12年前照當遺照

▲巫男用12年前的舊照作為遺照。（圖／記者唐詠絮攝，下同]）

記者唐詠絮、林昱萱／彰化報導

彰化員林市莒光路一家豆漿店28日凌晨發生火警，導致年僅29歲的巫男當場被燒成焦屍，而令人不捨的是，巫男雖然無父無母、命運坎坷，卻仍在12年前慷慨捐出打工薪資幫助學弟，但沒想到善良的他在近期發生憾事後，卻連一張近照都沒有，僅能用12年前的照片當作遺照，讓人相當相當鼻酸。

巫男從小就相當坎坷，但他卻沒有因此改變善良的本性，樂於助人的他不僅將工讀薪資捐給康姓學弟助學，當時還祝福對方，希望對方可以過得幸福。對此，康姓學弟在得知當年暖心幫助自己的學長發生噩耗後，從台中特地趕到彰化殯儀館，而在看到學長的臉龐時，他手拿著香雙腿跪地，忍不住落下眼淚。

康男哭著表示，自己已經找學長很久了，「學長，你今生已經功德圓滿了，我今生報不完的恩，我下輩子再還」，「想到當年他自己都那麼辛苦了，還捐薪幫助我，我真的很感動」。另外，禮儀社董娘得知巫男的遭遇後，讓禮儀公司負擔所有喪葬費用，並用最高規格讓巫男走完最後一程。

▲曾受到巫男捐助的學弟康姓男子，聽聞噩耗後特別趕來參加學長告別式。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不過，令人遺憾的是，巫男平日樂於助人，卻連一張近照都沒有，直到29日校方從媒體報導中得知他無遺照可用，特地從12年前召開記者會中取得當時照片放大加框作成照片，照片中的巫男掛著淺淺的微笑，而回想其身前的善舉，讓在場的人各個不自覺紅了眼眶，畫面令人不捨。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

「板橋小可愛」上網找人壞...他秒約戰摩鐵！現場留15個保險套

獨／館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

外國辣妹「身懷13項傲人絕技」...他一看秒約戰新北套房！剛進房結局翻轉