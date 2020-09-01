大陸對捷克議長訪台「必做必要的反應」…怒嗆：不要低估14億人！

▲捷克參議長赴立法院演說 合影。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭思楠／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊率團訪台，引起大陸官方強烈反彈。中國外交部副部長秦剛近日約見捷克駐華大使佟福德（Vladmir Tomsik），就捷克參議院議長訪台一事提出嚴正交涉，稱「中方對此予以強烈譴責」並且「必將做出必要的反應」。

秦剛指出，韋德齊罔顧中方堅決反對和嚴正交涉，出於一己私利，在台灣當局利誘和反華勢力鼓動下，執意赴台進行所謂「訪問」，公然支持「台獨」分裂勢力和分裂活動，嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政；中方對此予以強烈譴責。

他強調，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這早已為國際社會所公認，一個中國原則是捷克國家外交政策，是中捷關係的政治基礎，「韋德齊作為捷克國家領導人公然冒天下之大不韙，違背捷官方一貫承諾奉行的一個中國政策，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，中方必將做出必要的反應，維護自己的正當利益。」

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

秦剛還呼籲，捷方正視中方嚴正立場和嚴重關切，充分認識韋德齊訪台本質，不要低估14億中國人民堅定捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和決心，以實際行動恪守一個中國原則，避免雙邊關係因韋德齊這種惡意、短視行為受到進一步損害。

此外，中國外交部歐洲司負責人、中國駐捷克使館也分別就此向捷駐華使館、外交部提出嚴正交涉。

中國駐捷克使館張建敏大使向捷克外交部副部長特拉帕提出嚴正交涉，他強調，中國政府和人民維護國家主權和領土完整的決心意志堅定不移，中方必將作出必要反應，維護自身正當權益，中方敦促捷方正視中方嚴正立場，充分認識韋德齊訪臺本質，以實際行動恪守一個中國原則，消除韋德齊訪台惡劣影響，避免損害中捷雙邊關係大局。

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