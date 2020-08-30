捷克議長抵台將見蔡英文！陸譴責：韋德齊個人政治算計

記者蔡紹堅／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）30日率團訪台，預計將會見總統蔡英文。對此，大陸駐捷克使館29日表示，韋德齊不顧中捷關係，無視捷克主流民意，出於個人政治算計執意訪台，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，中方堅決反對。

陸駐捷克使館提到，中方一貫堅決反對建交國同「中國台灣地區」進行任何形式官方往來。

陸駐捷克使館指出，捷克參議院議長韋德齊不顧中捷關係和兩國互利合作，無視捷克主流民意，出於個人政治算計執意訪台，嚴重干涉中國內政，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾，「中方對此予以強烈譴責和堅決反對。」

陸駐捷克使館強調，台灣是中國不可分割的一部分，中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，「中方敦促捷方恪守一個中國原則，以實際行動維護中捷關係大局。」

據了解，捷克訪團在台期間，將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得，並將於政大和立法院演講，針對自由、民主及台捷經貿合作發表看法。

▼捷克參議院議長韋德齊率團訪台，外交部長吳釗燮親自接待。（圖／記者李毓康攝）

