快訊／捷克議長韋德齊89人訪團降落桃園機場　31年來最高層級

記者陶本和／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）伉儷率89人訪團，搭乘專機於30日上午11時整準時降落桃園國際機場，我方由外交部長吳釗燮、立法院秘書長林志嘉至國賓門迎接。由於依照捷克憲法，他的位階僅次於總統，這是捷克自1989年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團。

韋德齊這次搭乘的是華航CI-7954航班包機，於當地下午3時50分起飛，並於台北時間8月30日上午11時抵達桃園機場。韋德齊8月30日至9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。

▼捷克參議院議長參訪團抵台 。（圖／記者李毓康攝）



韋德齊出發前受訪表示，此行目的是表達對民主台灣的支持，因此，從哈維爾機場啟程出發別具意義，「感謝大家跟我做了同樣的選擇」，期待此行為捷克帶來實質的經濟效益。

在安檢方面，基於隱密保護與安全考量，將比照國賓特殊待遇，團員攜帶的行李將進行禮遇驗放，人身安檢及護照查驗則派專員進行，一切都在國賓接待室內完成。

至於各界關注防疫工作部分，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此事防疫規模更勝美國部長阿札爾模式，捷克團成員來台前須檢附登機前3天陰性證明，抵台後入住的飯店也設有專用空間，由醫師進駐協助採檢，9月1日也將進行3度採檢，等於來台前後各採檢3次，降低風險。

▼捷克參議院議長參訪團抵台 。（圖／記者李毓康攝）



此外，因應捷克訪問團人數眾多，指揮中心首次加入「防疫醫師隨行」模式，瞭解防護落實情況，如果看到不足則立即與外交部說明，當場改善。

捷克訪團在台期間，將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得；此外，他將在政大和立法院，針對自由、民主及台捷經貿合作發表演說。

▼捷克參議院議長訪團抵台，現場外交部接待人員口罩上貼有兩國國旗 。（圖／記者李毓康攝）

